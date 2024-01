BBB 24: Thiaguinho e Glória Groove são atrações musicais desta semana; veja a lista

Como já é tradição no Big Brother Brasil (BBB), artistas de grande sucesso estarão no palco do programa após os momentos tensos do Paredão. Nesta semana, Glória Groove, Xanddy Harmonia e Thiaguinho são alguns dos nomes confirmados.

VEJA MAIS

Nesta quarta-feira, 31, Xanddy Harmonia e Glória Groove vão alegrar a noite dos participantes. Enquanto Xanddy vai levar o ritmo do pagode aos confinados, Glória Groove deve apresentar sucessos da carreira como “Bonekinha”, “Radar” e “Leilão”.

Na sexta-feira, chega a vez do cantor Thiaguinho se apresentar na casa. Com hits recentes e canções famosas, o cantor traz o carnaval ao BBB 24 com pagodes como "Falta Você", "Poderosa" e "Energia Surreal”.