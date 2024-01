BBB 24: Leidy Elin fala sobre divisão da casa e afirma não ter mais grupo

Leidy Elin e Marcus Vinicius conversaram no Quarto Fada do BBB24 avaliando a formação do grupo no qual fazem parte dentro do programa. A trancista refletiu que, agora, segue solo no jogo.

"Não existe mais um grupo. Existe um trio, um quarteto", observa Leidy. "O negócio se desmantelou com 20 dias. A própria Bia falou ontem, a Bia é muito sábia", pontuou Marcus Vinicius. "O que me mata e eu fico possessa é a pessoa querer mascarar: 'ai, não...'. Ai, não o que? Dá o papo reto. Eu prefiro que seja aqui, fala comigo, seja reto e direto. Gosto de sinceridade. É o lema da favela: a gente tem falar a verdade um na cara do outro, entendeu? Quem fala a verdade não merece castigo", comentou a trancista.

Ao avaliar a formação do próximo Paredão, ela diz que Deniziane pode estar na reta. "O que você acha que a Ane está fazendo?", pergunta Marcus. "Não, visão que eu estou falando é de Paredão. De reta no Paredão", diz ela. "A galera quer votar nela?", questiona o brother. Leidy faz que sim com a cabeça e, no final, conclui: "Mas eu não vou nem me meter, porque eu não tenho mais grupo".