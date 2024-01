BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (31/01)? Estratégias, quarto amaldiçoado e flagra

Após o resultado do Paredão, a madrugada desta terça-feira (31), no BBB 24, foi marcada por reflexões, estratégias e um toque de romance. Com a eliminação de Luigi, teve brother recalculando a rota no jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Novas estratégias

A eliminação de Luigi mexeu com o psicológico de MC Bin Laden, que se viu obrigado a "recalcular a rota" do jogo. O funkeiro teme ser o próximo eliminado e, para se proteger, analisou os participantes com laranjas na mesa da cozinha, dividindo-os entre "posicionados" e "não posicionados".

"A rota tem que ser de pessoas que não se posicionam. Aí o contra-ataque tem que ser... Vamos ver a Cunhã, que para mim ainda não se posiciona, porém deve ser forte lá fora. Yasmin e Camargo também devem ser fortes", diz o funkeiro.

Yasmin passa pela Cozinha do VIP e pergunta o que o brother está fazendo. "Estou recalculando a rota", diz MC Bin Laden.

Maldição do Quarto Gnomo

Enquanto Bin Laden buscava segurança, o Quarto Gnomo parece amaldiçoado. Rodriguinho, Lucas Henrique e Juninho comentaram a rejeição que o cômodo vem sofrendo, relembrando a eliminação de Thalyta, Vinicius e agora Luigi.

O Quarto Gnomo também foi pauta de outro quarto que está enfrentando uma "superlotação". No Quarto Magia, Wanessa sugeriu um rodízio de cama para aliviar a lotação. A cantora se mostrou incomodada por ter que dormir com três pessoas na mesma cama e propôs que os brothers se revezem no uso dos colchões ou indo para outros cômodos.

"Tem uma coisa me incomodando. Hoje vamos ter uma DR no Quarto Magia. Você vai entender, por causa da cama. Eu dormi muito mal ontem", diz Wanessa. "Dormiu onde?", questiona Davi. "Nós três na cama", explica a cantora. "Mas não tinha uma cama do seu lado?", pergunta o motorista de aplicativo.

Comemoração romântica

No Quarto Fada, o clima era mais leve. Leidy Elin comemorou o retorno de Juninho do paredão com uma massagem "quente". O casal foi flagrado pelos outros brothers, que brincaram com a situação. Matteus, Alane, Davi e Deniziane aplaudem o momento e a sister dispara: "Gente, não pode fazer massagem?".

"Para mim tu nunca ofereceu uma massagem. Estava bem tensa antes do Paredão", comenta Alane.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)