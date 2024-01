BBB 24: Luigi é o 6º eliminado do reality; confira como foi a votação

O sexto paredão do Big Brother Brasil 24 foi finalizado na noite desta terça-feira (30) com a eliminação de Luigi, que se despediu da casa mais vigiada do Brasil após receber apenas 7,29% dos votos para manter sua permanência.

VEJA MAIS

Veja como ficou a votação dos emparedados:

Discurso

Durante seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt explicou que a pessoa que deixava a casa tinha um perfil encantador, com características adoráveis, mas que, no entanto, isso não foi suficiente para continuar no jogo.

"Sua inteligência, sua garra, são mil motivos para as pessoas se apaixonarem. Mas faltou alguma coisa, aquele gesto, aquela atitude na hora certa, aquele algo a mais que faz alguém torcer por você", declarou Tadeu.

Ainda questionando qual seria o erro de Luigi, Tadeu disparou: "Você aproveitou cada momento, mas nos grandes acontecimentos da casa, qual foi a sua participação? Não vale ser apenas uma pessoa guerreira, se você aceita ser coadjuvante", pontuou o apresentador.

Com a saída de Luigi, o BBB 24 segue agora com 19 participantes pela disputa do prêmio milionário.