BBB 24: Marcus Vinicius recebe camisa de 'Os Miseráveis' e fala sobre a carreira artística

Na tarde de hoje (30), os brothers tiveram uma grande surpresa dentro da casa mais vigiada do Brasil e receberam objetos pessoais enviados pelas famílias. O paraense Marcus Vinicius recebeu um quadro com uma camisa de "Os Miseráveis", peça teatral estrelada por ele em Belém. Bastante emocionado, o ator contou sobre sua carreira artística e relembrou o momento especial durante a ação do reality show.

Após ouvirem o som do alarme, os participantes se direcionaram à área externa e caíram no choro ao pegar os objetos. Marcus explicou aos colegas de confinamento que a camisa representa uma fase marcante em sua vida, quando ele participou do musical.

O comissário de voo explicou aos brothers que sempre se sentiu perdido na vida em relação à profissão. Quando sua mãe e a avó saíam para trabalhar, ele costumava assistir televisão e imaginar o que faria se fosse escalado para em uma novela. Após protagonizar Marius, em "Os Miseráveis", o paraense disse que se sentiu pertencente a si mesmo.

"Em 30 anos já mudei de profissão três vezes e esse aqui foi um espetáculo que eu fiz, que subi no palco e me senti dentro de mim. Foi um musical que a gente fez, uma adaptação lá em Belém, e foi a primeira vez que eu me senti realmente pertencente a mim", contou Marcus.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)