BBB 24: Vídeo de Beatriz trabalhando como camelô viraliza nas redes sociais

Viralizou nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (30), um vídeo de Beatriz Reis, que está no BBB 24. Nas imagens, a vendedora aparece enrolando uma lona da sua barraca de camelô, onde ela vendia produtos no Brás, em São Paulo.

VEJA MAIS:

O vídeo foi publicado pela página oficial da sister no Instagram e já conta com mais 30 mil curtidas. Nele, é possível ver que Beatriz está muito animada e que era mais jovem.

"Meu feriado está sensacional. Até chegar lá, tem que ralar muito, montar banca, dobrar lona, ser reta", diz Beatriz no vídeo.

Na edição de hoje do BBB 24, os participantes receberam objetos que simbolizam algo importante em suas vidas. A sister recebeu uma barraca desmontada, fazendo alusão ao seu trabalho de camelô no Bras.

Ao receber as peças da barraca, Beatriz ficou emocionada e chorou ao lembrar da importância do objeto em sua vida fora do reality.

"A sujeira nos ferros, tudo de onde eu vim. A barraca significa tudo para mim, camelô, rua, porque foi onde consegui pagar meu teatro, me formar como atriz, foi onde consegui compreender essa alegria dentro de mim", explicou.

Ainda bastante emocionada, a vendedora, que sempre sonhou em ser atriz, disse aos outros participantes da casa que sua vivência em camelôs na rua construiu parte de sua identidade.

"A gente pode parecer forçada, exagerada, mas é uma alegria que não cabe dentro de mim. Eu aprendi isso na rua, correndo do rapa e enfrentando um monte de obstáculo. As pessoas falam assim 'ah, você é filha de pobre, não vai ser atriz, não vai conseguir realizar seu sonho', e a minha família veio disso, Minha mãe estava comigo na barriga e já vendia fruta. A barraca significa tudo para mim", declarou Beatriz.