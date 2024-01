BBB 24: Beatriz diz que só faz suas necessidades 'acocada'

A equipe de produção do Big Brother Brasil 24, orientou os participantes a não utilizarem o vaso sanitário de maneira inadequada para evacuar. Esse alerta teria sido especialmente direcionado à sister Beatriz Reis, que relatou ficar de cócoras em cima do vaso ao precisar realizar o número 2.

“Eu fico acocada e subo em cima da privada. Senão, não consigo [evacuar]”, contou Beatriz, em diálogo com Alane. Segundo ela, o costume é familiar: “Eu tentei fazer sentada, mas não desce. É de família, a família inteira é assim… Minha avó tinha roça, então a gente fazia as coisas no meio do mato”, disse.

Embora tenha sido advertida pela produção, a maneira como Beatriz escolhe evacuar é, na verdade, recomendada por muitos especialistas. Esta posição ajuda a facilitar a passagem das fezes. Ela não só alinha melhor o trajeto para a saída das fezes, mas também intensifica a pressão exercida pelos músculos abdominais e perineais durante o processo de evacuação.

“O ideal é usar um banquinho para apoiar os pés, que ajusta a postura para ficar de cócoras. Há um músculo que usamos para evacuar, chamado puborretal. Quando a pessoa está sentada, ele fica parcialmente relaxado. Quando a pessoa fica de cócoras, o relaxamento dele é ainda mais eficaz”, explica o nutricionista Antônio Vígolo, da clínica Tivolly.