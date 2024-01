BBB 24: Wanessa detalha cirurgia que passou e dificuldade de engravidar

Wanessa contou para Raquele, Giovanna e Michel de uma cirurgia que passou quando mais nova. A cantora explica ainda a dificuldade que enfrentou durante as relações sexuais e detalha o procedimento que fez antes de engravidar. Ela é mãe de José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8.

"Casei com 24 anos. Estava com 27 anos e não conseguia engravidar. Falei: 'vamos operar'. Um ano depois, eu engravidei", conta. "Então estava te atrapalhando", constata a doceira. "Estava, e a relação virou outra. Eu só conseguia [fazer a posição] papai e mamãe. E quando eu ia fazer exame, era uma dor descomunal", explicou a artista, que tratou endometriose no passado.

A cantora detalhou ainda que olhou como ficou por dentro após a cirurgia, através de uma laparoscopia [procedimento que avalia doenças intra-abdominais ou pélvicas]. "Eram feridas como se estivesse machucada. Estava no caso de pegar no intestino e ter que cortar parte dele. Era grau quatro."