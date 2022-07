Rafa Kalimann escolheu Bruninho depois de enrolação de João Vicente, diz site

Rafa Kalimann e o jogador de vôlei, Bruninho, estão se conhecendo melhor, embora a ex-BBB já tenha dito que não está em um relacionamento sério. Antes do atleta, a influenciadora estava se relacionando com o ator João Vicente de Castro, mas as coisas entre os dois não deram muito certo.

De acordo com o jornal Extra, a ex-BBB estava dividida entre os dois, mas preferiu Bruninho após ter sido enrolada pelo ator.

"Ele deu uma enrolada nela enquanto Bruninho demonstrou logo interesse. Não ficou muito difícil escolher", disse uma fonte anônima.

Rafa e o atleta foram vistos juntos mais de uma vez. A última aconteceu em junho, quando eles ficaram na festa do peão em Americana, no interior de São Paulo.

Em entrevista concedida a Quem, Kalimann contou sobre o seu relacionamento com Bruninho e afirmou que ambos só estão "curtindo a vida de solteiro".

"É muito louco esse interesse todo nisso, na nossa vida privada. Até hoje ainda me assusto. Todo momento as pessoas ficam umas com as outras, conhecem e livremente se abrem para sair para um pagode, curtir, beijar, tomar cerveja, mas entendo também que somos duas pessoas públicas. Ele é um ídolo do esporte brasileiro sensacional. Admiro muito o Bruno, mas a gente só viveu isso. Curtimos a vida de solteiros juntos. Saímos para curtir e foi muito gostoso viver isso", disse ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)