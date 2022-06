Rafa Kalimann posta fotos nua e famosos fazem comentários inusitados

Na última quarta-feira, 29, Rafa Kalimann deixou os seguidores em polvorosa com uma sequência de cliques nua, no Instagram. A ex-BBB aparece cobrindo partes do corpo com um lençol. Eis que, entre os comentários postados, aparecem o ator José Loreto, que está no ar com a novela "Pantanal", da Globo, e o rapper Orochi com mensagens inusitadas.

VEJA MAIS

"Não consegui ver o pé... de salto ou de chinelo?", escreveu Loreto.

O comentário se deve ao fato de que os dois estiveram juntos na bancada do Luciano Huck, ocasião em que Rafa quebrou o salto da sandália que estava usando e ele pegou o objeto para mostrar à câmera.

Já Orochi deixou elogios, muitos emojis e escreveu "trem bala" e "aulas".

Outras celebridades elogiaram a influencer, como Marina Ruy Barbosa e Larissa Manoela.