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Rafa Justus se muda para mansão de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Influenciadora de 16 anos compartilha detalhes da mudança e é recebida com flores, balões e carta de boas-vindas

Hannah Franco
fonte

Rafa Justus inicia nova rotina ao se mudar para mansão de Roberto Justus e Ana Paula Siebert (Instagram/Reprodução)

Rafa Justus, de 16 anos, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (18) registros da mudança para a mansão do pai, o empresário e apresentador Roberto Justus, de 71 anos, e da madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, de 38. O imóvel fica localizado em São Paulo.

A influenciadora mostrou detalhes do momento em que chegou à nova residência, onde foi recebida com flores, balões e uma carta de boas-vindas preparada pela família. Em uma das publicações, ela agradeceu o gesto e escreveu: “Dia de mudança! Amo vocês”.

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Antes da mudança, Rafa vivia com a mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro. A alteração na rotina já havia sido comentada anteriormente, em razão da fase escolar da adolescente, que está no último ano do ensino médio. A partir de agora, ela deve dividir a rotina entre os pais, conforme organização familiar.

A mudança ocorre em meio a novas definições na vida profissional de Ticiane Pinheiro, que deixou a Record no fim de 2025 e passou a integrar a Globo, acompanhando o marido, o jornalista César Tralli, que assumiu a apresentação do “Jornal Nacional”.

Rafa Justus é filha do relacionamento entre Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, encerrado em 2013. Apesar da separação, os dois mantêm boa convivência e dividem a criação da filha.

Atualmente, Roberto Justus é casado com Ana Paula Siebert, com quem tem uma filha, Vicky. Já Ticiane Pinheiro é casada com César Tralli e mãe de Manuella.

Nas redes sociais, Rafa Justus reúne milhões de seguidores e costuma compartilhar momentos da rotina pessoal e familiar.

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