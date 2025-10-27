Capa Jornal Amazônia
Cultura

Rafa Justus desabafa após receber críticas por foto postada na temática de Halloween

Estadão Conteúdo

Rafaella Justus, de 16 anos, se pronunciou em suas redes sociais nesse domingo, 26, após críticas sobre sua aparência em uma foto postada na temática de Halloween. "Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e vejo o quanto ainda tem gente desnecessária", disse.

Ela, que é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiros, se vestiu como a personagem Malévola para a ocasião, o que gerou comentários contra sua aparência e contra a comemoração do Halloween.

"Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas triste pelas pessoas. Por tanto ódio gratuito que as pessoas descontam nos outros para se sentirem superiores. Isso me deixa realmente triste, ver o quanto existe de gente mal-amada", completou, em um vídeo do TikTok.

"Vi uns comentários que me remetem a coisas muito ruins do passado. Mas tenho uma cabeça muito boa para lidar com essas situações ... Resolvi fazer esse vídeo também porque sei que não sou só eu que passo por isso, sei que existem muitas pessoas e que isso é uma consequência de estar na mídia."

Para lidar com as críticas, Rafa diz que tenta imaginar como a situação seria fora da internet: "Uma coisa é falar na internet, destilar ódio na internet, menosprezar os outros. Outra coisa é a vida real, quando você está frente a frente com a pessoa. Tenho certeza que seria muito diferente."

RAFA JUSTUS

FOTO

HALLOWEEN

CRÍTICA
