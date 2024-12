Quem será Voldemort na série ‘Harry Potter’? Veja a aposta de Ralph Fiennes, ator original do vilão

A produção da série de “Harry Potter” ainda não divulgou o elenco oficial do programa, mas entre as especulações alguns nomes já são considerados, como o de Paapa Essiedu para o papel de Severo Snape. Ralph Fiennes, ator que deu vida ao vilão Voldemort, revelou quem é sua aposta para assumir o cargo no seriado: Cillian Murphy. O astro comentou sua preferência durante o “Watch What Happens Live”, programação do Bravo.

VEJA MAIS

“Cillian é um ator fantástico. Essa é uma sugestão maravilhosa. Eu estaria totalmente a favor do Cillian”, disse Ralph. O astro de “Oppenheimer” foi o grande ganhador do Oscar 2024 na categoria de Melhor Ator. Além dessa vitória, Cillian Murphy também já foi premiado no BAFTA, Globo de Ouro e SAG.

Cillian Murphy em "Oppenheimer" (Reprodução)

Ralph Fiennes deu vida ao Lorde das Trevas desde o quinto filme, “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, lançado em 2005. A partir de então, o ator esteve presente em todas as obras seguintes da saga.