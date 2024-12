Quem é Paapa Essiedu? Conheça o ator cotado para viver Professor Snape da série de ‘Harry Potter’

O ator Paapa Essiedu é cotado para viver o Professor Severo Snape na série de “Harry Potter”. A HBO, produtora do seriado reboot, ofereceu o papel para o artista, mas ainda não está claro se as negociações com a Warner Bros. Television iniciaram. As informações são do The Hollywood Reporter.

Paapa Essiedu é conhecido pelas produções “I May Destroy You”, “The Outrun” e “Gangs of London”. Nascido em Londres, no Reino Unido, o ator tem 34 anos. Sobre a possível escalação de Paapa, a HBO disse: “Entendemos que uma série de grande destaque como esta atrairá muitos rumores e especulações. Enquanto avançamos na pré-produção, confirmaremos os detalhes apenas quando os acordos forem finalizados.”

Espera-se que os principais nomes da série sejam divulgados até o começo de 2025. O seriado é descrito como “uma adaptação fiel da amada série de livros de Harry Potter da autora e produtora executiva J.K. Rowling. A série será estrelada por um novo elenco para a nova geração de fãs, cheia de detalhes fantásticos e personagens muito amados pelos fãs de Harry Potter ao decorrer de 25 anos.” Há especulações de que a série contará com sete temporadas, uma para cada livro da saga.

Alan Rickman no papel de Professor Snape, em "Harry Potter" (Reprodução)

Nos filmes da franquia “Harry Potter”, o papel de Severo Snape foi de Alan Rickman, ator e diretor inglês. O astro nasceu em 1946 e morreu em 2016, vítima de câncer de pâncreas.

Francesca Gardiner é a roteirista e produtora executiva do seriado. A direção de múltiplos episódios é responsabilidade de Mark Mylod, que também atua como produtor executivo, em associação a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television. O time de produtores executivos conta com J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts (Brontë Film and TV), e David Heyman (Heyday Films).