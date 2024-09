Além de Hogwarts: 5 personagens de Maggie Smith que você precisa conhecer

A atriz Maggie Smith, falecida nesta sexta-feira (27) aos 89 anos, conquistou o mundo com seu papel como a professora Minerva McGonagall na saga Harry Potter. No entanto, sua carreira vai muito além desse personagem. Ao longo de mais de 60 filmes, Maggie deu vida a papéis inesquecíveis, conquistando duas estatuetas do Oscar, em 1969 e 1978, entre seis indicações ao longo dos anos.

Para relembrar sua carreira, destacamos cinco personagens marcantes além de Harry Potter. Confira:

1. Madre Superiora - Mudança de Hábito (1992)

Maggie Smith como a Madre Superiora e Whoopi Goldberg como Deloris Van Cartier/Irmã Mary Clarence em Mudança de Hábito (1992). (Foto: Reprodução/Buena Vista Pictures Distribution)

No clássico da Sessão da Tarde, Mudança de Hábito, Maggie Smith interpretou a rígida Madre Superiora, responsável por tentar disciplinar a irreverente Deloris, personagem de Whoopi Goldberg, que se esconde no convento.

O sucesso do filme resultou em uma sequência, e havia planos para um terceiro longa com a condição imposta por Whoopi: que Maggie Smith estivesse no elenco. A química entre as duas atrizes ajudou a tornar o filme um sucesso.

2. Violet Crawley - Downton Abbey (2010)

Maggie Smith como Violet Crawley, em Downton Abbey (2010) (Foto: Reprodução/Carnival Films)

Outro papel de destaque foi o da Condessa Viúva de Grantham, Violet Crawley, na série Downton Abbey. A personagem, com seu humor ácido e visão conservadora sobre a aristocracia britânica, conquistou os fãs da série.

Ao longo das seis temporadas e nos dois filmes lançados, em 2019 e 2022, Violet se tornou um dos personagens favoritos da produção, representando uma mulher forte e sarcástica em uma sociedade em transformação.

VEJA MAIS

3. Sra. Docherty - Nanny McPhee e as Lições Mágicas (2010)

Maggie Smith como Sra. Docherty, em Nanny McPhee e as Lições Mágicas (2010). (Foto: Reprodução/Universal Pictures)

Em mais um filme voltado para o público infantil, Maggie Smith brilhou como a divertida Sra. Docherty, uma personagem coadjuvante em Nanny McPhee e as Lições Mágicas.

Na trama, a Sra. Docherty possui uma loja que ajuda a família da protagonista em momentos difíceis. O longa, uma comédia leve e encantadora, mostra uma mãe que tenta cuidar de sua fazenda e filhos, enquanto seu marido está na guerra, até que a mágica Nanny McPhee aparece para colocar tudo em ordem.

4. Jean Brodie - Primavera de uma Solteirona (1969)

Maggie Smith como Jean Brodie, em Primavera de uma Solteirona (1969). (Foto: Reprodução)

Este foi o papel que rendeu a primeira estatueta de Maggie Smith no Oscar, como Melhor Atriz. Em Primavera de uma Solteirona, Smith interpretou Jean Brodie, uma professora excêntrica de uma escola em Edimburgo nos anos 30.

Sua visão pouco ortodoxa sobre a vida e o ensino, e sua grande influência sobre suas alunas, despertam a preocupação da diretora da escola. A complexidade da personagem e a atuação brilhante de Maggie marcaram sua carreira.

5. Diana Barrie - Califórnia Suite (1978)

Foi interpretando Diana Barrie em Califórnia Suite que Maggie Smith ganhou seu segundo Oscar, dessa vez como Melhor Atriz Coadjuvante. O filme é composto por quatro histórias independentes, e Diana, interpretada por Smith, está hospedada em um hotel de luxo em Los Angeles para a cerimônia do Oscar, na qual sua personagem também é indicada.

Maggie Smith como Diana Barrie, em Califórnia Suite (1978). (Foto: Reprodução)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)