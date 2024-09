Morre Maggie Smith, atriz de 'Harry Potter', aos 89 anos

A atriz britânica Maggie Smith, famosa por interpretar a professora Minerva McGonagall na saga Harry Potter, faleceu nesta sexta-feira (27), aos 89 anos. A notícia foi confirmada familiares. A artista, que também atuou na série Downton Abbey, morreu no hospital Chelsea and Westminster, em Londres.

"É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", declarou a família em comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

Carreira de sucesso

Margaret Natalie Smith, que ficou conhecida em Hollywood apenas como Maggie, nasceu em Ilford, Essex. Ela construiu uma carreira brilhante no teatro, no cinema e na televisão, com mais de 60 filmes no currículo. Seu papel mais marcante foi como Minerva McGonagall, uma das personagens mais queridas da saga Harry Potter, que trouxe à atriz uma nova geração de fãs.

Vencedora de dois Oscar, Maggie conquistou a primeira estatueta em 1969, na categoria de Melhor Atriz, por sua atuação em Primavera de uma Solteirona (The Prime of Miss Jean Brodie). Em 1978, ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por California Suite. Ao longo de sua carreira, também recebeu oito BAFTA Awards e inúmeras indicações a outros prêmios.

Além do reconhecimento artístico, a atriz foi laureada em 1990 com o título de Dama da Ordem do Império Britânico, e em 2014, recebeu a Ordem dos Companheiros de Honra, em reconhecimento aos seus serviços prestados ao teatro britânico.

Em 2008, durante as gravações de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Maggie foi diagnosticada com câncer de mama, mas continuou trabalhando. Ao longo de sua carreira, ela se manteve uma pessoa reservada, dedicando-se à família e ao cinema.

