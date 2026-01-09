Quem é Leandro Rocha, participante do 'BBB 26?

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 começou a ser revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Nordeste que disputarão vaga no reality show está Leandro Rocha, de 42 anos. Natural de Salvador, ele vive atualmente em Itapuã e é produtor cultural e arte-educador.

Leandro foi criado pela avó e teve uma infância difícil. Ele precisou trabalhar para ajudar em casa: vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira. Na juventude, chegou a morar nas ruas por um período. "E só não sucumbi a nenhum dos males da rua, porque eu tinha a arte. Era minha luz no fim do túnel", declarou ele em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

Mais tarde, Leandro se formou em Artes Cênicas e Música na Universidade Federal da Bahia, sendo o primeiro da família a conquistar um diploma. Hoje, o soteropolitano se vê como um "artista frustrado", já que o sonho de viver da música, com um bom retorno financeiro, não se realizou.

Sem trabalho fixo, diz que seu foco no BBB é dinheiro. "Não pretendo me envolver com ninguém lá. Até porque, meu relacionamento é aberto, mas tem suas regras", ponderou ele, que vive há 19 anos com a companheira.

Leandro é pai de uma menina de 11 anos, Lilica Rocha, que já se apresentou no Domingão com Huck e no Caldeirão com o Mion. "É o grande amor da minha vida. Não tive um bom pai e faço por ela tudo aquilo que gostaria que ele tivesse feito por mim", revela o candidato

Ele diz que tem dificuldade em confiar nas pessoas, mas é uma pessoa organizada e corajosa. Com o BBB, quer dar à filha as oportunidades que ele não teve. Acredita que sua trajetória, estratégia e seu olhar atento podem levá-lo longe.

Na Casa de Vidro instalada na região Nordeste, também estão Maxiane, Rafaella e Marcelo. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.