Quando é a apuração das escolas de samba de Belém? Veja a data oficial

Secult divulga calendário do CarnaBelém 2026; resultado do Grupo Especial será divulgado na Aldeia Amazônica

Hannah Franco
fonte

Grupo Especial de Belém conhece campeã nesta terça (3). (Wagner Santana/O Liberal)

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém foram encerrados no último sábado (28), na Aldeia Amazônica. Com o fim das apresentações, as agremiações aguardam agora a apuração que definirá a campeã do Carnaval 2026 em Belém.

De acordo com o novo calendário, a apuração das notas das escolas do Grupo Especial será realizada nesta terça-feira (3), a partir das 18h, na Aldeia Amazônica. Já as apurações do 1º e 2º grupos ocorrerão na terça-feira seguinte, dia 10 de março, também às 18h, no mesmo local. 

A alteração nas datas ocorreu devido aos jogos da final do Campeonato Paraense de Futebol, marcados para os dias 28 de fevereiro e 7 de março, que coincidiam com o cronograma inicial das apurações.

A apuração do CarnaBelém 2026 será aberta ao público e contará com estrutura de segurança e organização. Ao fim da leitura das notas, está previsto um show de samba para marcar o encerramento oficial do desfile das escolas da capital paraense.

Oito escolas disputam o título em 2026

Neste ano, oito agremiações filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) desfilaram pelo Grupo Especial. Os enredos abordaram temas como identidade cultural, religiosidade, personalidades locais, a força das águas e o samba como expressão de resistência na Amazônia.

Participaram do desfile as escolas Xodó da Nega, Embaixada do Império Pedreirense, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Bole-Bole, Matinha, Boêmios da Vila Formosa, Quem São Eles e Deixa Falar.

O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Belém (Semcult).

Palavras-chave

CarnaBelém 2026

desfiles escolas de samba Belém

aldeia amazônica
Cultura
.
