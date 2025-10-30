Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Projetos arquitetônicos construídos com saberes ancestrais estão em ‘Habitar a Floresta’

Exposição é apresentada no Centro Cultural Banco da Amazônia através de uma imersão na arquitetura sustentável

O Liberal
fonte

Habitar a Floresta’ (JAG Studio)

 Até o próximo dia 30 de dezembro de 2025, o Centro Cultural Banco da Amazônia apresenta a exposição “Habitar a Floresta”, com curadoria dos arquitetos Marcelo Rosenbaum e Fernando Serapião. Com 13 projetos arquitetônicos realizados em colaboração com povos originários, comunidades ribeirinhas e quilombolas na Amazônia brasileira e de outros territórios latino-americanos, como Peru e Equador, a exposição é patrocinada pelo Banco da Amazônia e pelo Governo Federal e integra a programação oficial da COP30 – a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

“‘Habitar a Floresta’ apresenta um panorama de construções notáveis na Amazônia e em outras regiões de floresta tropical, cuja característica comum é colaborar para a manutenção da biodiversidade, em harmonia com as comunidades locais”, informou Fernando Serapião. “Outro ponto de união entre as obras é o uso de materiais sustentáveis e a cocriação dos projetos, desenvolvidos em processos participativos e oficinas comunitárias”, destacou.

VEJA MAIS

image Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil por expor pessoas em 'pegadinhas' na internet
O influencer é conhecido nas redes por produzir pegadinhas com pessoas desconhecidas

image Com exposição itinerante Amazônia Líquida, espetáculo Xingu será apresentado
A apresentação a Cia. de Dança Airles Teixeira traz uma reflexão sobre a degradação ambiental e o imaginário indígena, enquanto a exposição da artista plástica Rose Maiorana convida o público a refletir sobre a beleza e as fragilidades da Amazônia

image Experiências sensoriais e decoração natalina celebram a Amazônia durante a COP30 em Belém
Exposição sobre festivais tradicionais e Natal inspirado em aves da Amazônia integram programação especial voltada a moradores e turistas do evento climático global

O projeto expográfico é inovador ao utilizar materiais e tecnologias sustentáveis. A exposição apresenta aos visitantes através de painéis de texto, vídeos, desenhos, fotografias e maquetes os projetos arquitetônicos que evidenciam o diálogo com os saberes tradicionais, valorizando a sociobiodiversidade e propondo novas formas de habitar a floresta.

Nos painéis são apresentados as características e os processos de idealização, escuta e execução dos projetos com o propósito de realizar um letramento dos saberes ancestrais e da resiliência dessa forma de viver e construir na floresta para todos os visitantes. Por conta da COP 30 e chegada de turistas e delegações, essa mensagem será difundida ao mundo inteiro com o lema de que o ato de construir pode ser também um gesto de reconexão entre o humano e a floresta.

No Pará dois projetos foram desenvolvidos, um no Centro Experimental Floresta Ativa, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, na região de Santarém; e outro no Carpinteiros da Amazônia, na ilha do Murutucu, em Belém. A exposição ainda terá a exibição de quatro vídeos sobre a relação entre arquitetura, cultura e meio ambiente: “Terra Preta”, do SescTV Acervo Sesc São Paulo; “Aldeia Sagrada Yawanawa”, da Mira Filmes; “Construindo na Floresta”, do Acervo Rosenbaum; e “Carpinteiros da Amazônia”, do Acervo Guá Arquitetura.
“Habitar a Floresta” abre a Galeria 2 do Centro Cultural Banco da Amazônia. Para atender todos os públicos, serão disponibilizados vídeos em libras e caderno em braile com os textos da exposição.

Agende-se

Período: até 30 de dezembro de 2025.
Horário de funcionamento: Outubro - terça a sexta-feira, das 14h às 20h; Novembro e dezembro -  terça a sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 19h
Local: Centro Cultural Banco da Amazônia – Galeria 2; Avenida Presidente Vargas, 800 – Campina – Belém, PA.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEBATES E MÚSICA

Seu Jorge é uma das vozes potentes do Global Citizen Festival: Amazônia; veja a entrevista exclusiva

Em Belém, cantor se une a outros grandes nomes da música e do ativismo mundial para debates sobre as causas sociais e ambientais

01.11.25 9h00

MÚSICA

Markinho Duran celebra carreira com show flutuante neste sábado (1º)

Cantor apresenta grandes sucessos e o novo single “Game Over” durante espetáculo em catamarã

01.11.25 8h00

QUE TAL?

Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

31.10.25 23h03

FAMOSOS

Hugo Gloss chega a Belém e passeia pelo Ver-o-Peso antes do ‘Global Citizen’

Apresentador do festival compartilhou fotos do mercado e da Estação das Docas nas redes sociais

31.10.25 20h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

01.11.25 13h40

ANITTA EM BELÉM

Fãs de Anitta já formam fila para o show no Global Citizen: Amazônia em Belém; veja foto

Fila de fãs em frente ao principal estádio da capital mostra expectativa para o show de cantora pop no festival.

01.11.25 12h16

GLOBAL CITIZEN

Vazou? Lista de ordem de apresentação do Global Citizen circula na web; veja

Evento internacional realizado nesta sábado (1º) reúne grandes nomes da música nacional e mundial no Parque da Cidade, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Charlie Puth e Chris Martin

01.11.25 12h38

QUE TAL?

Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

31.10.25 23h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda