Projetos arquitetônicos construídos com saberes ancestrais estão em ‘Habitar a Floresta’

Até o próximo dia 30 de dezembro de 2025, o Centro Cultural Banco da Amazônia apresenta a exposição “Habitar a Floresta”, com curadoria dos arquitetos Marcelo Rosenbaum e Fernando Serapião. Com 13 projetos arquitetônicos realizados em colaboração com povos originários, comunidades ribeirinhas e quilombolas na Amazônia brasileira e de outros territórios latino-americanos, como Peru e Equador, a exposição é patrocinada pelo Banco da Amazônia e pelo Governo Federal e integra a programação oficial da COP30 – a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

“‘Habitar a Floresta’ apresenta um panorama de construções notáveis na Amazônia e em outras regiões de floresta tropical, cuja característica comum é colaborar para a manutenção da biodiversidade, em harmonia com as comunidades locais”, informou Fernando Serapião. “Outro ponto de união entre as obras é o uso de materiais sustentáveis e a cocriação dos projetos, desenvolvidos em processos participativos e oficinas comunitárias”, destacou.

VEJA MAIS

O projeto expográfico é inovador ao utilizar materiais e tecnologias sustentáveis. A exposição apresenta aos visitantes através de painéis de texto, vídeos, desenhos, fotografias e maquetes os projetos arquitetônicos que evidenciam o diálogo com os saberes tradicionais, valorizando a sociobiodiversidade e propondo novas formas de habitar a floresta.

Nos painéis são apresentados as características e os processos de idealização, escuta e execução dos projetos com o propósito de realizar um letramento dos saberes ancestrais e da resiliência dessa forma de viver e construir na floresta para todos os visitantes. Por conta da COP 30 e chegada de turistas e delegações, essa mensagem será difundida ao mundo inteiro com o lema de que o ato de construir pode ser também um gesto de reconexão entre o humano e a floresta.

No Pará dois projetos foram desenvolvidos, um no Centro Experimental Floresta Ativa, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, na região de Santarém; e outro no Carpinteiros da Amazônia, na ilha do Murutucu, em Belém. A exposição ainda terá a exibição de quatro vídeos sobre a relação entre arquitetura, cultura e meio ambiente: “Terra Preta”, do SescTV Acervo Sesc São Paulo; “Aldeia Sagrada Yawanawa”, da Mira Filmes; “Construindo na Floresta”, do Acervo Rosenbaum; e “Carpinteiros da Amazônia”, do Acervo Guá Arquitetura.

“Habitar a Floresta” abre a Galeria 2 do Centro Cultural Banco da Amazônia. Para atender todos os públicos, serão disponibilizados vídeos em libras e caderno em braile com os textos da exposição.

Agende-se

Período: até 30 de dezembro de 2025.

Horário de funcionamento: Outubro - terça a sexta-feira, das 14h às 20h; Novembro e dezembro - terça a sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 19h

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia – Galeria 2; Avenida Presidente Vargas, 800 – Campina – Belém, PA.