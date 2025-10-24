Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

Experiências sensoriais e decoração natalina celebram a Amazônia durante a COP30 em Belém

Exposição sobre festivais tradicionais e Natal inspirado em aves da Amazônia integram programação especial voltada a moradores e turistas do evento climático global

O Liberal

Durante o mês de novembro, moradores e turistas de várias partes do mundo estarão em Belém para participar da COP30conferência global do clima que terá como sede a capital paraense em 2025. Nesse contexto, o shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, lança duas experiências imersivas que convidam o público a se conectar com a essência da Amazônia, unindo cultura, natureza e sustentabilidade em um momento decisivo para o futuro do planeta.

Festivais da Amazônia ganham espaço sensorial e cultural

De 1º a 26 de novembro, a exposição “Os Grandes Festivais da Floresta” convida o público a mergulhar nos maiores festejos populares da Região Norte: o Festival de Parintins, o Festribal de Juruti e o Festival dos Botos (Sairé), de Alter do Chão.

Com curadoria dos pesquisadores Larice Butel, historiadora com 15 anos de estudos sobre a cultura amazônica, e Edvander Batista, etno-historiador com mais de 20 anos de atuação, a mostra reúne figurinos, adereços, esculturas e grafismos originais. A instalação cenográfica é guiada por um “rio” que conduz os visitantes à simbólica Samaúma — árvore sagrada que representa ancestralidade e conexão com a floresta.

Algumas das peças são assinadas pelo artista parintinense Roberto Reis, cujas criações destacam a força estética das festas amazônicas, reconhecidas também como manifestações de fé, resistência e desenvolvimento sustentável nas comunidades envolvidas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Curupira e outros seres encantados recebem visitantes da COP 30 em novo livro de Lairson Costa]]

image COP 30: passageiros terão experiência sensorial no desembarque do aeroporto de Belém
Túnel 3D imersivo e perfumado da Natura dará boas-vindas a delegações e turistas que chegam à capital paraense nas próximas semanas

Natal inédito propõe imersão na biodiversidade amazônica

Para abrir as comemorações de fim de ano, o público poderá vivenciar o projeto “Natal Amazônico — uma celebração da natureza”, inspirado na obra científica Álbum das Aves Amazônicas, do naturalista Emílio Goeldi. A decoração de Natal propõe uma experiência que vai além do tradicional, unindo arte, ciência e tecnologia em uma jornada interativa com realidade aumentada, livros gigantes e aves da Amazônia que ganham vida por meio do aplicativo Goeldi RA.

A ambientação apresenta mais de 100 esculturas em tamanho real, feitas com papel reciclado pelo artista argentino Juan Manuel Funes, referência mundial na técnica do papercraft. A curadoria é assinada por Lani Goeldi, bisneta de Emílio Goeldi, em parceria com a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi.

Para Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém, ambas as ações representam uma forma concreta de dialogar com os temas centrais da COP30: clima, preservação ambiental e valorização das culturas tradicionais da Amazônia.

“Queremos que quem visitar Belém durante a COP30 leve consigo uma experiência que fale diretamente da nossa identidade amazônica. As duas ações foram pensadas para emocionar, educar e inspirar. É nossa forma de mostrar ao mundo a beleza e a força da Amazônia, que pulsa em sua cultura, biodiversidade e criatividade”, afirma.

Serviço:

Exposição “Os Grandes Festivais da Floresta”
- De 1º a 26 de novembro de 2025
- Entrada gratuita | Classificação livre

Natal Amazônico — uma celebração da natureza
- De 1º de novembro de 2025 a 02 de janeiro de 2026
- - Mais de 100 aves amazônicas em papel reciclado
- Interatividade via app Goeldi RA

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda