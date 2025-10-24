Experiências sensoriais e decoração natalina celebram a Amazônia durante a COP30 em Belém

Durante o mês de novembro, moradores e turistas de várias partes do mundo estarão em Belém para participar da COP30 — conferência global do clima que terá como sede a capital paraense em 2025. Nesse contexto, o shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, lança duas experiências imersivas que convidam o público a se conectar com a essência da Amazônia, unindo cultura, natureza e sustentabilidade em um momento decisivo para o futuro do planeta.

Festivais da Amazônia ganham espaço sensorial e cultural

De 1º a 26 de novembro, a exposição “Os Grandes Festivais da Floresta” convida o público a mergulhar nos maiores festejos populares da Região Norte: o Festival de Parintins, o Festribal de Juruti e o Festival dos Botos (Sairé), de Alter do Chão.

Com curadoria dos pesquisadores Larice Butel, historiadora com 15 anos de estudos sobre a cultura amazônica, e Edvander Batista, etno-historiador com mais de 20 anos de atuação, a mostra reúne figurinos, adereços, esculturas e grafismos originais. A instalação cenográfica é guiada por um “rio” que conduz os visitantes à simbólica Samaúma — árvore sagrada que representa ancestralidade e conexão com a floresta.

Algumas das peças são assinadas pelo artista parintinense Roberto Reis, cujas criações destacam a força estética das festas amazônicas, reconhecidas também como manifestações de fé, resistência e desenvolvimento sustentável nas comunidades envolvidas.

Natal inédito propõe imersão na biodiversidade amazônica

Para abrir as comemorações de fim de ano, o público poderá vivenciar o projeto “Natal Amazônico — uma celebração da natureza”, inspirado na obra científica Álbum das Aves Amazônicas, do naturalista Emílio Goeldi. A decoração de Natal propõe uma experiência que vai além do tradicional, unindo arte, ciência e tecnologia em uma jornada interativa com realidade aumentada, livros gigantes e aves da Amazônia que ganham vida por meio do aplicativo Goeldi RA.

A ambientação apresenta mais de 100 esculturas em tamanho real, feitas com papel reciclado pelo artista argentino Juan Manuel Funes, referência mundial na técnica do papercraft. A curadoria é assinada por Lani Goeldi, bisneta de Emílio Goeldi, em parceria com a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi.

Para Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém, ambas as ações representam uma forma concreta de dialogar com os temas centrais da COP30: clima, preservação ambiental e valorização das culturas tradicionais da Amazônia.

“Queremos que quem visitar Belém durante a COP30 leve consigo uma experiência que fale diretamente da nossa identidade amazônica. As duas ações foram pensadas para emocionar, educar e inspirar. É nossa forma de mostrar ao mundo a beleza e a força da Amazônia, que pulsa em sua cultura, biodiversidade e criatividade”, afirma.

Serviço:

Exposição “Os Grandes Festivais da Floresta”

- De 1º a 26 de novembro de 2025

- Entrada gratuita | Classificação livre

Natal Amazônico — uma celebração da natureza

- De 1º de novembro de 2025 a 02 de janeiro de 2026

- - Mais de 100 aves amazônicas em papel reciclado

- Interatividade via app Goeldi RA