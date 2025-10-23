COP 30: passageiros terão experiência sensorial no desembarque do aeroporto de Belém

Os passageiros que desembarcarem em Belém pelo Aeroporto Internacional Val-de-Cans nas próximas semanas terão uma experiência imersiva logo na chegada à capital da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A Natura, marca brasileira de beleza, instalou um túnel 3D perfumado que convida visitantes e delegações a uma vivência sensorial sobre a floresta e a sustentabilidade, conectando o público à discussão sobre soluções para a emergência climática.

Lançada no fim desta semana, a instalação propõe evidenciar o poder da inovação amazônica como parte da resposta à crise climática, tornando o ideal de regeneração algo tangível. O espaço será aromatizado com a nova fragrância Ekos Ryos Floresta, criada em celebração aos 25 anos de atuação da marca na Amazônia. Além da experiência sensorial, o corredor exibirá um manifesto que conecta a regeneração do planeta à força da inovação. A ação faz parte da estratégia de comunicação da Natura rumo ao compromisso de se tornar um negócio totalmente regenerativo até 2050.

VEJA MAIS

Segundo o vice-presidente de negócios da marca, Agenor Leão, a ação propõe uma reflexão sensorial sobre as mudanças climáticas para toda a população. “Queremos que o potencial de atender à emergência climática seja sentido e que a regeneração se torne palpável, engajando todos para a ação prática. A COP, no coração da floresta amazônica, é uma oportunidade única para mostrarmos isso não apenas a decisores e especialistas, mas a consumidores e cidadãos”, explica.

A empresa tem mantido presença constante em discussões e iniciativas voltadas à crise climática e à bioeconomia como caminho para a transição verde. Entre as ações mais recentes, está a participação no lançamento do Parque da Bioeconomia, uma parceria com o governo do Pará que reforça o papel da Amazônia no desenvolvimento de soluções sustentáveis.