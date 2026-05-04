Projeto Tecendo Sonhos leva arte e cultura para escola técnica em Belém

O Projeto Tecendo Sonhos, coordenado pelo Grupo de Teatro Palha, promoveu oficinas de arte na Escola Técnica Celso Malcher nos meses de março e abril. As atividades, que incluem dança, teatro e outras expressões culturais, têm previsão de continuidade até novembro.

As oficinas, que têm foco em dança e teatro, foram marcadas por vivências criativas, jogos e experimentações. Elas buscam estimular o corpo, a imaginação e o trabalho coletivo dos participantes.

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Cada encontro na escola fortalece um espaço de troca, escuta e construção conjunta entre os participantes. As atividades incluíram dinâmicas e jogos teatrais, permitindo a exploração do corpo e da imaginação dos alunos.

Estímulo à criatividade e colaboração

O objetivo do projeto é criar novas possibilidades de expressão. A iniciativa busca discutir e promover a inclusão pela arte em diversas manifestações. Apresenta o papel da arte como ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades escolares.

A iniciativa auxilia os estudantes a olharem o mundo de uma forma menos analítica. Ela propõe uma abordagem diferente dos meios convencionais de ensino, contribuindo para a apreciação social dos alunos.

Durante a execução do projeto, as oficinas artísticas capacitam adolescentes no ambiente escolar. Elas visam ao desenvolvimento de habilidades, sensibilidade, percepção e criatividade artística. As formações abrangem linguagens como teatro, artes visuais, dança e música.