Grupo de Teatro Palha representa o Pará em rede nacional de formação em arte e cultura

O Grupo de Teatro Palha, único representante do Pará, foi selecionado para integrar a Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC) que reúne 68 projetos de formação artística e cultural de todas as regiões do país. A participação ocorre por meio do projeto Tecendo Sonhos, desenvolvido pelo grupo com foco na juventude em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa paraense participará do Encontro Nacional da Rede, que iniciou na última segunda-feira (26/05) e segue até dia 30 de maio, em Fortaleza (CE). O evento contará com rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e atividades de articulação entre os coletivos convidados, com o objetivo de compartilhar metodologias e discutir políticas públicas voltadas à arte e cultura.

O projeto Tecendo Sonhos atua com a formação artística de adolescentes e jovens por meio de oficinas de teatro, vivências e processos criativos voltados ao fortalecimento comunitário. As atividades do projeto já foram desenvolvidas em escolas públicas do Estado, como as unidades Tancredo Neves, Dr. Celso Malcher, Nagib Coelho Matni e Paulo Mendes.

A Rede Nacional foi criada para reconhecer e apoiar iniciativas autônomas e comunitárias que utilizam a arte como ferramenta de formação e transformação social. A seleção do Grupo Palha faz parte da estratégia de valorização dessas experiências, com ênfase em práticas pedagógicas inclusivas e territorializadas.

De acordo com a coordenação do projeto, a participação no encontro representa a continuidade do trabalho do grupo no campo da arte-educação e o fortalecimento de sua atuação em rede com outras experiências nacionais.