Projeto “Tecendo Sonhos” encerra as atividades do ano com Sarau Cultural

Para encerrar com chave de ouro o projeto “Tecendo Sonhos”, o grupo de teatro Palha, com a parceria da Equatorial Pará realiza o “Sarau Cultural”, uma mostra que reúne os resultados de dois meses de oficinas. O evento será realizado na sexta-feira (16), a partir das 9h, na escola Alzira Pernambuco e conta com apresentações de artistas renomados em diversas linguagens.

Segundo a produtora do grupo e idealizadora do projeto, Tânia Santos Santana, “tivemos um resultado muito interessante, com alguns talentos surgindo das oficinas e o imenso prazer em levar para estes alunos uma formação artística de qualidade”, afirmou.

Dentro da programação, o público poderá contar ainda com varal de poesia, incluindo obras dos autores Antônio Juraci Siqueira e Edyr Augusto Proença, varal de fotografia com a mostra RE[VI]VER de Miguel Chikaoka, contação de história com Marluce Araújo, o espetáculo teatral Magya e Mistério, com o grupo Folhas de Papel e apresentações musicais com Allan Carvalho e Geraldo Sena.

Além deles, os trabalhos realizados nas oficinas de confecção de máscaras e grafite terão uma exposição durante o evento.

O primeiro Sarau Cultural foi realizado no colégio Lauro Sodré no último dia 7 e encerrou as atividades nesta escola. Com a realização deste, o projeto encerra com a sensação de dever cumprido nesta primeira edição.

Há 42 anos atuando na cena teatral da capital, o Grupo Palha viu, nos últimos anos, a necessidade de ampliar a sua atuação visando à formação artística de novas pessoas, especialmente em situação de vulnerabilidade social, para uma cena cultural mais diversa, contribuindo para a geração de renda. "Já trabalhamos com mulheres em situação de vulnerabilidade em outros projetos, agora com crianças e adolescentes da periferia e consideramos este um caminho importante para o grupo porque insere mais pessoas no mercado de trabalho artístico em Belém", contou a produtora do grupo.

Agende-se

“Sarau Cultural de finalização do Projeto Tecendo Sonhos”

Data: 16/12

Hora: 9h

Local: Escola Municipal Alzira Pernambuco (Travessa Perebebuí, 1995 – Marco)

Mais informações: (91) 998641 9117