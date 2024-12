Projeto “Diz Aí Juventude” estreia na próxima segunda-feira (16), em Serra Pelada; saiba mais

A história de Serra Pelada será narrada por personalidades e jovens da própria Vila em duas séries que serão lançadas neste mês de dezembro. “Diz Aí Juventude” será a primeira produção a ser lançada e é uma parceria entre Vale e a Fundação Roberto Marinho, que chega neste mês ao Canal Futura e ao Globoplay. Já a segunda produção será parte do Museu da Pessoa, uma plataforma virtual e acessível para o público em geral. As pré-estreias estão marcadas para os dias 16 e 17 de dezembro, no Ginásio da Praça da Juventude em uma programação cultural diversificada promovida pela Prefeitura Municipal e Vale.

VEJA MAIS

A partir das 9h, do dia 16, a comunidade irá receber aulões abertos, palestras, dinâmica sobre alimentação, além de serviços de saúde e de cidadania, como: emissão de RG, atualização do CadÚnico, entre outros. No início da noite, às 18h30, o projeto “Bordando a Paz” apresenta a “Ciranda com Bordadeiras de Serra Pelada", que levarão ao público o talento de suas criações como forma de divulgar e dar vida ao artesanato local. Além disso, o grupo de teatro do município, os “Jovens Sonhadores", apresenta uma esquete que promete encantar a plateia ao falar sobre a juventude e o futuro.

O encerramento da programação do dia 16, terá a exibição de pré-estreia do episódio de “Serra Pelada”, uma série de pequenos documentários. Beneficiando mais de 100 jovens no Pará, no Maranhão e no Amazonas, a produção é fruto da parceria entre Vale, Fundação Roberto Marinho e Canal Futura. Foram 6 meses de oficinas de formação com profissionais do audiovisual, de mídias digitais, educadores que trabalham pautas transversais de direitos humanos, equidade de gênero e raça, que prepararam os jovens de 13 a 29 anos.

O projeto “Diz Aí Juventude” busca ampliar, em todo o Brasil, o alcance das informações e dos conteúdos sobre o enfrentamento à pobreza. A cooperação dos realizadores tem como objetivo a formação e a mobilização dos jovens, além de promover a documentação e a difusão de conteúdos relacionados a essa temática. Sendo assim, os serviços de saúde e cidadania continuam no dia 17 para os moradores da vila. Além disso, pela primeira vez, um roteiro experimental de um projeto de Turismo Comunitário será realizado, além da atividade do grupo de “Bordadeiras de Serra Pelada".

Em um vídeo que mistura história, emoção, lembranças e um olhar para o futuro da comunidade, 16 jovens da Vila produziram uma exposição visual que terá a sua abertura no início da tarde do dia 17. Durante a produção, foram entrevistados 20 pioneiros para compor o acervo das histórias que aconteceram em Serra Pelada. O projeto realizado pelo Museu da Pessoa, é uma iniciativa patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Educadora em Serra Pelada, Maria de Fátima Rodrigues Leite, conta como participar da da realização do Museu da Pessoa foi enriquecedor para a sua vida. “Para mim está sendo uma ótima experiência como educadora, veio acrescentar ainda mais conhecimento e ampliou em muito o meu olhar sobre as pessoas da minha comunidade, a nossa história e os nossos jovens com seus tantos sonhos e para mostrar como nossa comunidade humilde e acolhedora tem ainda grande potencial para crescer”, declarou Fátima. A programação dos dias 16 e 17 de dezembro, é gratuita e aberta ao público.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)