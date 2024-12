Festival Guamarimbó em São Miguel do Guamá reúne mestres e grupos tradicionais neste sábado (14/12)

Neste sábado (14) a cidade de São Miguel do Guamá será palco do Guamarimbó, um dos principais festivais de carimbó da região Nordeste paraense, reunindo grupos e mestres da vertente tradicional em uma bela mostra desse gênero musical que é patrimônio cultural brasileiro desde 2014.

O Guamarimbó foi criado em 2016 por iniciativa do mestre Bené Costa, um dos fundadores do Grupo Os Brasileirinhos de São Miguel do Guamá, e que se dedica ao ritmo há mais de 35 anos. Segundo mestre Bené, o objetivo do evento é fortalecer a cultura Guamaense por meio da valorização do ritmo. “O carimbó expressa a identidade cultural, artística, social, ambiental e histórica do município e da região amazônica, o carimbó pau e corda”, afirma o artista.

Nesta sua 4° edição o festival terá apresentações de grupos de carimbó do município e de cidades vizinhas como Irituia, Capanema, Salinas e Colares, todos integrantes do Movimento da Campanha Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro e que lutam pela salvaguarda desse bem cultural. “Será uma bela mostra da diversidade musical e artística do carimbó tradicional dessa região”, afirma Bené Costa.

Segundo o texto de divulgação da organização, um fato interessante é que o festival está sendo realizado de forma colaborativa e solidária, com os grupos convidados renunciando a receber cachês em troca da participação do grupo anfitrião nos seus eventos em suas respectivas localidades, uma troca de favores baseada em confiança mútua e honestidade, valores que orientam a conduta dos mestres e grupos tradicionais de carimbó no interior do estado. “É uma economia solidária e comunitária que tem raízes na cultura indígena e quilombola ancestral da região”, completam os organizadores.

O Festival Guamarimbó começa neste sábado, 14 de dezembro, a partir das 21h, no Complexo da Orla Beira Rio, na cidade de São Miguel do Guamá. A programação é gratuita e aberta ao público. A realização do festival é do Grupo Os Brasileirinhos do Guamá, sob a coordenação do Mestre Bené Costa.