Zimba Carajás: festival de carimbó começa em Parauapebas nesta sexta (16)

Uma das expressões mais genuínas da cultura paraense e amazônida em geral, o carimbó (manifestação cultural envolvendo dança e música) vai predominar no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, a partir desta sexta-feira, dia 15, quando, então, será aberto o Zimbá Carajás - III Festival de Carimbó dessa cidade. O evento se prolongará até o dia 10 de dezembro e vai contar com a participação de grupos de carimbó, mestres e mestras, a comunidade carimbozeira, estudantes de escolas públicas, artesãos, pesquisadores, poder público e a comunidade em geral. Será uma celebração também motivada pelo fato de que, em 2024, são comemorados 10 anos que essa manifestação se tornou Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira.

Em sua 3ª Edição o Festival traz: show musical com grupos de carimbó; mostra de composições autorais inéditas com mestres (as) convidados; Roda de Prosa; oficinas de ritmos percussivos; oficina de dança; oficina de confecção de instrumentos tradicionais do carimbó e Feira de Economia Criativa. No dia 15 será realizada uma Roda de Prosa, com a presença de mestres de diversos municípios, como Marapanim, Terra Alta, Salinas, São Miguel do Guamá e Belém e produtores culturais, estudantes e representantes de instituições com atuação no setor cultural.

Um show cultural e a Feira de Economia Criativa com as Artesãs do Quintal Criativo, marcado para este sábado, dia 16, na Praça Mahatma Gandhi, às 18h, reunindo grupos de Canaã dos Carajás e de Parauapebas, além de um coletivo de mestres (8 mestres em uma mostra de composições autorais), são considerados como o ponto alto do Festival. "Esta será a primeira edição presencial do Festival, porque as duas anteriores ocorreram de forma online, em 2020, e semipresencial em 2021, então, será um evento importante para a cultura da região", afirma Solange Loureiro, da Produção do evento, atuando em conjunto com a coordenadora do Festival, Carla Oliveira.

Troca

De acordo com a proposta da coordenação do evento, o Zimba Carajás é uma homenagem aos mestres e à tradição do carimbó, sendo uma

oportunidade para os músicos, dançarinos e artistas envolvidos na cena do carimbó se encontrarem, trocar experiências e promover o legado cultural dessa manifestação. O encontro também serve como uma plataforma para o diálogo entre as novas gerações de artistas e os mestres mais experientes, garantindo que o carimbó continue a evoluir sem perder suas raízes profundas na história e na cultura amazônica. Esse projeto foi selecionado no Edital Nº 004/2024 de Fomento às Multilinguagens Culturais de Parauapebas.

Do dia 21 deste mês até o dia 10 de dezembro, a programação terá oficina de confecção de maracas, no Ponto de Cultura Zimba Carajás; oficinas de percussão na APAE Parauapebas e oficinas de dança de carimbó no CRAS Rio Verde - Parauapebas.