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Projeto de teatro itinerante leva espetáculos gratuitos a Tucumã e Ourilândia do Norte

Montageme resgata a tradição dos circos mambembes do interior do Brasil ao apresentar elementos do folclore brasileiro por meio de cenas, cantos e contos populares, com foco na valorização da cultura e da memória coletiva

O Liberal
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Coletivo de Artes Evoé inicia apresentações gratuitas na região da PA-279 neste fim de semana (Divulgação)

O Coletivo de Artes Evoé inicia, neste fim de semana, uma nova fase do projeto “Sinfonia Cultural PA-279 – Teatro Itinerante em Cena”. As apresentações ocorrem de forma gratuita no sábado (18) e no domingo (19), no município de Tucumã, no sul do Pará.

Na sequência, a programação itinerante segue para Ourilândia do Norte. No município vizinho, as exibições gratuitas estão agendadas para os dias 25 e 26 de abril.

A atração principal é o espetáculo de rua “Circo Sem Pano”, montagem que resgata a tradição dos circos mambembes do interior do Brasil. A obra apresenta elementos do folclore brasileiro por meio de cenas, cantos e contos populares, com foco na valorização da cultura e da memória coletiva.

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A iniciativa, realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura, está atualmente em fase de pré-produção, mas já mobiliza artistas e comunidade local em torno da proposta de democratizar o acesso ao teatro e fortalecer as artes cênicas na região. Registrado sob o PRONAC 239129, o projeto está autorizado para captação de recursos e execução.

Fundado em 2022, o Coletivo Evoé atua com foco na promoção cultural e no desenvolvimento social por meio da arte, especialmente junto a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Para a fundadora do grupo, Tanita Paz, o projeto representa um marco importante.

“Mais do que levar arte a diferentes lugares, o projeto amplia o acesso, valoriza os artistas locais e cria experiências que tocam e transformam o público”, destaca.

Como parte da programação, será apresentado o espetáculo “Circo Sem Pano”, uma montagem de teatro de rua que resgata a tradição dos circos itinerantes do interior do Brasil, com forte influência do folclore e da cultura popular. A obra propõe uma experiência acessível e sensível, com classificação livre, voltada para públicos diversos.

De acordo com o diretor artístico Joanderson Caetano, o espetáculo também evidencia o potencial dos artistas da região. “Dirigir este trabalho tem sido uma experiência gratificante, principalmente pela dedicação do elenco, formado por jovens talentos do interior do Pará”, afirma.

As apresentações acontecem às 19h, na Praça Ronan Magalhães, em Tucumã, com entrada gratuita. Além de promover o acesso à cultura, a iniciativa também contribui para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo coletivo, fortalecendo o cenário artístico local.

O projeto conta com o apoio de empresas incentivadoras, como Tracbel S/A, Tracbel Veículos e Equipamentos LTDA e Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos LTDA, que investem na ação por meio do mecanismo de mecenato da Lei Rouanet.

Para a atriz Maria Lobo, integrante do elenco, a experiência tem sido transformadora. “Participar do espetáculo tem fortalecido minha confiança e ampliado a forma como enxergo meu próprio potencial artístico”, ressalta.

Com ações como essa, o Coletivo de Artes Evoé reafirma seu compromisso com a valorização da cultura regional e o uso da arte como ferramenta de transformação social.

Agende-se

- Tucumã – PA
Data: 18 e 19 de abril
Hora: 19h
Local: Praça Ronan Magalhães

- Ourilândia do Norte – PA
Data: 25 e 26 de abril
Hora: 19h
Local: Praça das Crianças
Entrada gratuita

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