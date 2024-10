Projeto 'Cores, Sons e Sensações' fará super projeção na Basílica para encerrar o Círio de Nazaré

A fachada da Basílica de Nazaré será tomada pelo colorido do espetáculo que acontecerá neste domingo (27) após a missa de encerramento do Círio 2024. As imagens serão produzidas pela tradicional exibição do projeto “Cores, Sons e Sensações” que, por meio de projetores avançados, cria uma experiência diferenciada misturando arte e religiosidade. A apresentação, aberta ao público, será a conclusão da programação oficial do Círio de Nazaré e começa a partir das 21h.

Enecerramento do Círio de Nazaré

Este ano, o “Cores, Sons e Sensações”, por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado, conta com o patrocínio da Equatorial Energia. Além disso, a Arquidiocese de Belém em conjunto com a Diretoria de Nazaré e a Basílica Santuário de Nazaré apoiam o projeto que é de realização da Amplicriativa e JV Lobo. A TV Nazaré faz a transmissão oficial.

VJ Lobo comenta sobre a exibição de domingo à noite: “O videomapping do Círio já é uma tradição, pois conecta as pessoas com suas histórias e seus sentimentos. As pessoas aguardam ansiosas para ver o que será projetado, pois sabem que ali encontrarão narrativas de carinho, amor e fraternidade. É um projeto que pertence à cidade e ao seu povo".

Segundo a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, o videomapping do projeto “Cores,Sons e Sensações” já é uma tradição no encerramento do Círio. “Depois de uma quadra nazarena com tantas entregas como o projeto 'Círio Iluminado', a reforma do parque de iluminação da Praça Santuário e as melhorias de rede realizadas na cidade, a Equatorial finaliza, novamente, a festividade com uma ação linda que impacta visualmente milhares de pessoas. O 'Cores, Sons e Sensações' celebra aspectos da nossa arte e cultura e transforma isso tudo num show visual. A Equatorial acredita na potência do Círio e na energia dos paraenses e, como maior patrocinadora de cultura do estado, mais uma vez apoia iniciativas que valorizam o que o nosso Pará tem de melhor” conclui Michelle.

E você, sabe o que é videomapping?

Também conhecido como projeção mapeada, é uma técnica visual que permite projetar conteúdos audiovisuais em fachadas de prédios, monumentos, objetos e outras superfícies. Através desse recurso, o artista promove a interação entre o conteúdo audiovisual e, por exemplo, a arquitetura local. Para que a projeção ocorra da melhor maneira, é preciso que a perspectiva e a luz sejam estudadas previamente.

VJ Lobo destaca o impacto emocional e social da arte no Círio de Nazaré: "O projeto é um espaço de acolhimento, que conecta não só pessoas, mas também histórias de devoção, resiliência e amor. É um momento de fraternidade que vai além do que podemos ver."

O artista também comenta que este ano o público pode esperar ainda mais profundidade e espiritualidade durante a apresentação: "Estamos trazendo uma conexão ainda mais forte entre as pessoas, o divino, Deus e Nossa Senhora. Vivemos tempos frenéticos, e é preciso parar para refletir, olhar para si e para o outro, criar laços de solidariedade, carinho e amor."