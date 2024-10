Romaria da Acessibilidade do Círio vai tomar as ruas de Belém no sábado (26), pelo segundo ano

Lançada em agosto de 2023, a Romaria da Acessibilidade sairá às ruas da capital no próximo sábado (26/10), a partir das 8h, da Praça Santuário, logo após a chegada da Romaria dos Corredores. A 12ª procissão do Círio de Nazaré foi lançada Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) com um trajeto que priorizou ruas arborizadas no centro de Belém.

A romaria sairá da avenida Generalíssimo Deodoro, percorrendo a Braz de Aguiar, Travessa Quintino Bocaiúva, Avenida Nazaré, finalizando na Praça Santuário, com percurso de 1,45 km e duração de cerca de uma hora.

Ela foi idealizada para o público que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Era uma antiga reivindicação de devotos que gostariam de participar do Círio, mas tinham receio devido ao longo trajeto ou ao grande número de devotos das outras romarias. “Desde o ano passado pensamos em tudo para acolher da melhor forma aquelas pessoas que não se sentem seguras ou tem dificuldades de participar das grandes procissões e esperamos um público de 3 mil pessoas”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

Cerca de 230 voluntários e nove entidades que representam este público, entre profissionais de diversas áreas da saúde, intérpretes de libras, áudio-descritores, darão suporte aos participantes a partir das 7h. Também haverá, nos pontos de apoio, disponibilização de abafadores em caso de barulhos para quem tem sensibilidade auditiva, pontos de atendimento, distribuição de água, banheiros, espaço de acolhimento, sala de descanso, pulseiras de identificação para crianças, cadeiras de rodas, entre outros suportes necessários.

“Vamos ter músicos com deficiência e um coral de intérpretes de libras à disposição para animar os romeiros durante a concentração na Praça Santuário e teremos voluntários com sacos plásticos para recolher lixos ao longo da procissão”, destaca Antônio Sousa.

Círio 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

