VÍDEO: homem corre 10 km vestido de batedor de açaí na Corrida do Círio 2024 e chama atenção

Na Corrida do Círio 2024, realizada no Portal da Amazônia neste domingo (20/10), um dos participantes que chamou a atenção do público foi Clelton Brabo, servidor público de 38 anos, que correu os 10 km de uma maneira inusitada: vestido de batedor de açaí. Ele usou as vestimentas dos profissionais, que fazem parte da cultura e do cotidiano dos paraenses.

Sem promessas ou desafios pessoais, Clelton explicou que a ideia surgiu como uma forma de reconhecer a importância do trabalho desses profissionais. "Eu não trabalho com o açaí e nem é uma promessa. É apenas para mostrar o quanto é importante o bater de açaí, a sua cadeia e principalmente o fruto, que é o mais consumido em todo o Brasil", afirmou.

VEJA MAIS

Para a corrida, Clelton aprimorou sua fantasia, que incluía dois pandeiros de aproximadamente 2 kg cada. Ele destacou que o peso dos pandeiros era necessário para proporcionar equilíbrio durante a prova.

"O peso é importante pela questão do vento, para dar uma base, uma estrutura. Eu vou conseguir, sim. Já corri outras vezes com essa fantasia, faço trilha, e o maior percurso que já fiz com ela foi de 30 km, então estou acostumado", completou.