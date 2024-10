VÍDEO: Roberto Kovalick estreia na Corrida do Círio 2024 e destaca a energia do público paraense

O jornalista Roberto Kovalick, apresentador do programa matinal Hora Um, participou pela primeira vez da Corrida do Círio 2024, neste domingo (20/11), no Portal da Amazônia. Kovalick integrou na competição o circuito “Correndo com o Hora Um” da Rede Globo, que faz parte de uma série de provas de rua nacionais, incluindo a Corrida de São Silvestre, a Maratona Internacional de São Paulo, a Maratona do Rio e a Maratona de Salvador.

Na capital paraense, Kovalick, que correu o percurso de 10 km em Belém, falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre sua experiência.

“A expectativa para correr é muito grande, é uma enorme energia do povo aqui e isso vai aumentando a vibração, vai dando energia para a gente, porque eu sei que vai ser uma prova dura, 10 km, nesse calor. Já está muito quente aí, daqui a pouco o sol vem com tudo”, afirmou.

O apresentador destacou o clima desafiador da corrida, mas mencionou que a energia do público foi fundamental para encarar a prova. “É uma corrida difícil, é uma corrida desafiadora, mas eu tenho certeza que esse povão, com a fé, a gente chega lá e supera qualquer coisa”, disse.