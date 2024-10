Círio 2024: Ciclorromaria reúne centenas de ciclistas na manhã deste sábado (19), em Belém

Oitava romaria do calendário oficial do Círio, a tradicional Ciclorromaria é realizada, na manhã deste sábado (19), em Belém. A procissão saiu da Praça Santuário e, ao longo do trajeto de 14 km nos arredores do bairro de Nazaré, muitas são as demonstrações de devoção e diversos devotos aproveitam a oportunidade para pagar promessas feitas à Rainha da Amazônia.





Segundo a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), a estimativa de público na procissão é de 16 mil pessoas, entre ciclistas e devotos, que acompanham a passagem da romaria. Um dos participantes é Osmani Barra, que tem 52 anos e trabalha nos Correios há 25 anos. Conhecido como “O Gatinho dos Correios”, ele foi com a bicicleta enfeitada e vestido de Super-Homem. “Uma semana antes do Círio uma moto me bateu. E, com honra e glória de Deus, só bateu a bicicleta. Não conseguiu me atingir. Deus e a santinha nos protegeram”, contou. “Vou pagar essa promesssa. Deus é maravilhoso”, contou.

Arthur Ronaldo tem 14 anos esse é o quarto ano que ele participa acompanhada de sua avó, a empregada doméstica Maria do Socorro Amaral, 61. “Esse é o primeiro ano que eu venho com o meu irmãozinho. Venho acompanhar a minha avó que fez promessa para a minha tia, que está com câncer. E hoje a gente está cumprindo a promessa de vir na Ciclorromaria”, contou.