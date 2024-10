Círio 2024: GMB atua com plano especial nas romarias deste final de semana, em Belém

A Guarda Municipal de Belém (GMB) vai atuar integrada com outros órgãos municipais e estaduais, com o objetivo de garantir a segurança da população que vai participar no sábado (19/10), e domingo (20/10), da Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Círio das Crianças e Corrida do Círio.

Para cada procissão oficial do Círio 2024 deste final de semana, a GMB vai empregar, preventivamente, 15 guardas municipais, além de motos e viaturas na ação. Os agentes nas viaturas vão atuar na retaguarda ao longo do trajeto das romarias e na corrida do Círio. Já os que atuam no motopatrulhamento vão auxiliar no fechamento temporário das vias, por onde passam as procissões.

Corrida do Círio

A GMB está responsável pelo fechamento de 15 cruzamentos por onde passarão os participantes da 39° edição da Corrida do Círio. Neste serviço, serão empregados 21 guardas municipais, 15 motocicletas e duas viaturas.

O evento terá provas de 5 e 10 quilômetros, com saída e chegada no Portal da Amazônia. O espaço público dispõe de câmeras de monitoramento 24h, com imagens captadas pelo Sistema de Monitoramento da GMB e que vão auxiliar na segurança durante toda a programação.

“A GMB está atuando em todas as procissões que fazem parte do Círio de Nazaré e para cada uma das 14 procissões foi elaborado um planejamento especial para garantir a segurança das pessoas que vão apreciar a programação religiosa", ressaltou o inspetor-chefe da Divisão de Operações, Élcio Vale.

O Círio Musical, que iniciou no último domingo (13/10), na Concha Acústica da Praça Santuário, em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, conta também com a segurança da Guarda Municipal de Belém. Ao todo, 30 guardas municipais dos grupamentos táticos, atuam à noite. O evento vai até o dia 26 de outubro, iniciando sempre às 20h.