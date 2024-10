Círio 2024: Romaria da Juventude será no próximo sábado; veja horário e percurso

Jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém, com a organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), vão promover, no próximo sábado (19), às 16 horas, a 22ª Romaria da Juventude. A Romaria é uma das duas procissões oficiais que todos os anos têm um percurso diferente e é uma das mais animadas. Este ano sairá do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Pedreira, com chegada à Praça Santuário.

A missa que a antecede começa por volta de 15 horas e será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Aproximadamente 60 mil jovens devem participar da procissão, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré.

A procissão percorrerá a avenida Pedro Miranda, travessa Lomas Valentina, avenida Duque de Caxias, travessa Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, rua João Balbi, avenida Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré, até chegar à Praça Santuário, com percurso que deve ter a duração de aproximadamente duas horas, encerrando por volta de 18h, com missa na Praça Santuário presidida por Dom Vilson Basso, bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Pastoral para a Juventude da CNBB. A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme.

A Romaria da Juventude é um momento para os jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré. E, com isso, a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém procuram contribuir para conscientizar o respeito do tema da juventude, a importância dela para a Igreja e os processos de evangelização que precisam ser percorridos e que são tão importantes na preparação para o Círio. Ela iniciou em 2001, com a procissão saindo da Comunidade São Braz.

Romaria da Juventude

Data: 19 de outubro (sábado)

Hora saída: 16h

Local de saída da procissão: Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizado na avenida Pedro Miranda, 1566, Pedreira.

Local de chegada da procissão: Praça Santuário