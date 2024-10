Cruz Vermelha realizou mais de dois mil atendimentos na Trasladação e no Círio

Durante a Trasladação e a procissão principal do Círio de Nazaré 2024, a Cruz Vermelha Brasileira - Pará realizou um total de 2.048 atendimentos. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da entidade na noite desta segunda-feira (14), foram registrados 970 atendimentos durante a Trasladação e 1.078 no Círio.

A Cruz Vermelha contou com 25 postos de atendimento ao longo dos percursos das procissões, disponibilizando uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, advogados e psicólogos. Esses profissionais foram considerados fundamentais para garantir o atendimento imediato aos participantes, que enfrentaram longas horas de caminhada e espera sob condições variadas, mas principalmente de forte calor.

O Círio de Nazaré, que neste ano reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas, segundo estimativas da Diretoria da Festa de Nazaré e dos principais órgãos de segurança, atrai devotos de todo o país e do exterior. A participação em massa exigiu uma estrutura robusta de atendimento para lidar com emergências médicas e oferecer suporte psicológico aos fiéis.