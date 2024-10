Fafá de Belém revela que sofreu ameaças de apedrejamento

A cantora Fafá de Belém revelou ter sofrido ameaças antes do Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste ano, em Belém. A artista relatou em entrevista coletiva, após a passagem da santa no último domingo (13/10), que um grupo ameaçou apedrejá-la e expulsá-la do Círio. Fafá realiza há 14 anos a tradicional Varanda de Nazaré, na Estação das Docas, local reservado para personalidades que vem de todo o Brasil para conhecer o Círio.

Segundo a cantora, a violência ocorreu de um grupo de dentro da Basílica de Nazaré, que seria de um Terço dos Homens. O grupo teria incitado outras pessoas a constrangê-la para que se retirasse da celebração. Ela disse ainda que cartazes com mensagens difamatórias foram espalhados, e ataques foram divulgados em grupos de WhatsApp.

“Recebemos muitos elogios, muitas críticas, mas neste ano eu sofri uma violência muito grande. Dentro da Basílica, um [grupo] Terço dos Homens convocou que eu fosse apedrejada ou constrangida na minha varanda. Ou que fosse constrangida a ponto de me retirar. Espalharam cartazes, mandaram em grupos de WhatsApp, só que Nossa Senhora é tão maravilhosa que eu me preparei para isso ”, detalhou Fafá.

Fafá ressaltou que sentiu como um sinal a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ter parado três vezes em frente a Varanda de Nazaré. “Ela é tão maravilhosa que ela parou três vezes na frente da nossa varanda validando essa nossa iniciativa. Então apedrejado e constrangido ficou o coração pequeno dos medíocres, porque a bênção magnânima de Nossa Senhora abençoa todos”, respondeu.

A reportagem apurou que existem diversos grupos de Terços dos Homens e que eles funcionariam de maneira independente uns dos outros e da igreja, sem uma coordenação única.

A reportagem da redação integrada de O Liberal entrou em contato com as assessorias da Basílica Santuário de Nazaré para um posicionamento, mas foi informado que a Basílica não iria responder e solicitou que se entrasse em contato com a Arquidiocese de Belém, que também foi contatada sobre o assunto, mas não respondeu.

Um desses grupos de orações denominado Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR) de Belém do Pará que está presente em várias paróquias da Arquidiocese, ligado ao Movimento Apostólico de Schoenstatt, divulgou uma nota repudiando a “infeliz reportagem a informação divulgada pela cantora Fafá de Belém onde generaliza que o Terço dos Homens programou um ato de violência contra cantora ontem na procissão do Círio de Nazaré”.

“É de total estranheza ainda pois a procissão THMR não passa a frente da "Varanda da Fafá" (nome denominado ao palco que fica na Estação das Docas) e sim saímos em frente dos Correios que fica na Presidente Vargas, pois apesar de nossos esforços de renovação do Movimento ainda sua maioria é composta por pessoas de mais idade avançada”.

“Lamentamos profundamente o fato pois se trata de "Alguém que se Diz do Terço dos Homens" porém desconhece a total essência do Movimento Terço dos Homens Mãe Rainha. Desde já desejamos um Feliz Círio para a cantora Fafá de Belém e que ela continue evangelizando e divulgando o Círio de Nazaré através de sua música em todo o País”, termina a nota.