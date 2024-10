PÓS-CÍRIO: Movimentação deve se manter positiva em bares e restaurantes pelos próximos dias em Belém

O Círio de Nazaré é um dos momentos mais aguardados pela maioria dos paraenses, não só pela manifestação de fé e devoção, mas também pelos empreendedores que aproveitam a movimentação na cidade para alavancar o seu negócio. Para o empresário Leodoro Porto, outubro é marcado por otimismo em relação aos negócios por ser um mês especial de faturamento, sobretudo pela passagem dos turistas pela capital paraense para acompanhar as festas nazarenas.

Leodoro possui dois bares em Belém que são conhecidos pelas bebidas compostas por elementos regionais, como jambu, cupuaçu, bacuri, açaí e castanha do Pará, que funcionam como um atrativo para os turistas que desejam conhecer um pouco da cultura paraense.

“O nosso movimento melhorou bastante. No estabelecimento da rua Senador Manoel Barata (bairro da Campina), a gente tem recebido muitos turistas. Também temos outro na Senador Lemos (bairro do Umarizal) que ficou muito movimentado. A gente vê que as pessoas mais alegres, estão se movimentando mais nesse período”, diz o empresário.

Segundo ele, o seu negócio se manteve estável nos meses anteriores, entretanto, com o Círio, a demanda de clientes cresceu entre 30 a 40% nos últimos dias e afirma que a expectativa é que esse cenário positivo se mantenha pelos próximos dias.

“Meu movimento aumentou durante o Círio e no pós ainda tem muitos turistas na cidade. A gente recebe muitas pessoas, são turistas, as pessoas daqui, então as vendas devem continuar muito boas”, declara Leodoro.

VEJA MAIS

Apesar das homenagens à Nossa Senhora de Nazaré atraírem muitos à Belém, na avaliação do empresário paraense, o fato de a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) acontecer em Belém em 2025 também pode ter influenciado na lotação da cidade.

“Este ano tem sido mais movimentado, tem mais gente nas ruas. Em relação ao ano passado, por exemplo, o crescimento foi de uns 15 a 20%, talvez até devido à COP, porque já está atraindo mais gente para cá”, pondera.

Proprietário de um restaurante de comidas típicas, Francisco Gomes concorda que o Círio traz uma movimentação especial na economia. “Nosso prato, que normalmente já tem muita procura – que é a maniçoba –, praticamente quadruplica a clientela no mês do Círio. A demanda é muito grande, a gente tem um cardápio além da maniçoba e com outras comidas típicas. A procura neste ano ainda foi melhor do que nos anos anteriores”, conta Gomes, que também se mantém otimista para as próximas semanas.

Já no estabelecimento onde Marcos Brito gerencia, os consumidores cresceram cerca de 17,5% nas últimas semanas. Os resultados são positivos, mas, para ele, em breve haverá uma regressão por conta do retorno à rotina.