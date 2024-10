Visitação da Imagem Peregrina, arraial, shows e outras romarias; veja a programação do pós-Círio

A procissão passou, mas o Círio ainda não acabou. Os devotos de Nossa senhora de Nazaré ainda contam com uma vasta programação e acontecimentos como romarias, círio musical e entre outras agendas. Nesta segunda-feira (14), o coordenador diretor da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio Salame, estará na Praça Santuário, no Altar Central, a partir das 11h. Ele vai poder fazer um balanço a partir dos dados da diretoria da festa. A imagem Peregrina ficará na Praça Santuário até o domingo de encerramento, que será no dia 27 de outubro. Os visitantes vão poder visitar no horário de 8 às 21h30.

Quem gosta de viver esse momento do ano ainda tem algumas experiências para passar ao longo dos dias. Muitos fiéis gostam de ter um momento mais íntimo com a imagem peregrina, que fica na Praça Santuário até o dia 27 de outubro. Nesses dias, os devotos fazem orações, deixam rosas e estabelecem um contato mais próximo com Nossa Senhora de Nazaré.

Romarias

A Ciclorromaria é a próxima que será vivenciada pelos fiéis, no dia 19 de outubro ela sai às 8h, da Praça Santuário. É um momento de agradecimento e homenagem à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. No ano passado, a decoração do carro berlinda foi de Simone Cosme. A proximadamente 10 mil pessoas participam da procissão, entre ciclistas e devotos.

Ainda no dia 19, às 16h, terá a romaria da juventude, um evento que já faz parte do conjunto de celebrações da festividade de Nossa Senhora de Nazaré. A Romaria da Juventude é uma longa caminhada com dezenas de milhares de jovens que fazem orações, reflexões, músicas, danças, coreografias, repetição de refrões, palavras de ordem, animada por bandas musicais católicas e pregadores. Em geral, o roteiro se inicia com a celebração Eucarística numa Igreja paroquial e se conclui nos arredores da basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Todos os jovens católicos são convidados, mas também desse eventos participam muitos jovens evangélicos, curiosos e outros sem opção religiosa definida.

No dia 20 de outubro ocorre a Romaria das Crianças vai às ruas do entorno da Basílica Santuário. A procissão reúne centenas de crianças, pais e idosos para homenagear a Nossa Senhora de Nazaré. A saída será às 8h, da Praça Santuário, logo após a celebração da missa, que começa às 7h, também na Praça.

A Romaria dos Corredores será no dia 26 de outubro, a saída é da Praça Santuário, às 5h30. No mesmo dia, também terá a romaria da acessibilidade, idealizada para o público que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Era uma antiga reivindicação de devotos que gostariam de participar do Círio, mas tinham receio devido ao longo trajeto ou ao grande número de devotos das outras romarias.

No dia 27 de outubro, terá uma agenda intensa que começa às 7h com a missa da procissão da festa. Às 8h tem a procissão da festa e a programação encerrra às 21h45 com o espetáculo de encerramento.

No dia 28 de outubro, às 6h30, ocorre a subida da imagem na Basílica Santuário. No dia 29 ocorre o coquetel com a imprensa. E no dia 31, a entrega dos Certificados aos Apoiadores e Colaboradores do Círio 2024 / Secretaria / Dir. Eventos Decoração / Marketing.

Círio Musical

O Círio Musical irá promover shows gratuitos durante a quinzena nazarena na Concha Acústica, da Praça Santuário, até 26 de outubro, a partir das 20h. Entre as atrações deste ano estão as bandas já consagradas no cenário musical católico, como Anjos de Resgate e Rosa de Saron.

No dia 14/10 Thiago Brado, 15/10 – Davidson Silva, 16/10 – Ana Gabriela, 17/10 – Adoração e Vida, 18/10 – Vida e Cruz e Banda Caju, 19/10 – Ziza Fernandes, 20/10 – Ministério Seráfico e Sementes do Verbo, 21/10 – Tony Alison, 22/10 – Rosa de Saron, 23/10 – Suely Façanha, 24/10 – Missionário Shalon, 25/10 – Adriana Arydes, 26/10 – Padre Cavalcante e Banda da Guarda de Nazaré.

Arraial de Nazaré

O parque de diversões Ita, fundado em 1985 e que percorre cidades do Brasil, está de volta ao Arraial, repetindo uma tradição que já dura 33 anos, mas com mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda gigante maior, uma montanha-russa com looping e o 'Turbo Drop', uma torre com queda livre de 40 metros de altura. Os horários de funcionamento são de Segunda a quinta - 16h às 22h30, Sexta e sábado - 16h às 23h e Domingo - 16h às 22h.