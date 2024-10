Círio 2024: veja como será a Romaria das Crianças no próximo domingo (20), em Belém

A 32ª Romaria das Crianças vai às ruas do entorno da Basílica Santuário, neste domingo (20), em Belém. Esta é a 10ª procissão do Círio de Nazaré 2024 e tem a expectativa de reunir 350 mil pessoas para homenagear a Rainha da Amazônia, incluindo crianças, pais e idosos, conforme a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A saída será às 8h, da Praça Santuário, logo após a celebração da missa, que começa às 7h, também na Praça, e será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém.

Com um percurso de 3,7 km, a Romaria das Crianças passa pela Av. Nazaré, Tv. 14 de março, Av. Governador José Malcher, Tv. Dr. Moraes, retornando para a Av. Nazaré e à Praça Santuário.

VEJA MAIS

“É uma romaria muito colorida, calma, em que todos vão caminhando, sem isolamentos ou tumultos, dando a oportunidade para que todos possam chegar mais próximos de Nossa Senhora. O percurso é bastante rápido, com muitas árvores, e previsão de duração de duas horas”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

Nesta romaria, a Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, com decoração de Paulo Morelli, acompanhada de mais quatro carros dos Anjos – ícones da Grande Procissão do Círio de Nazaré – e 3 barcas, com crianças da Guarda Mirim de Nazaré. Além disso, participarão crianças atendidas pelos projetos sociais da Basílica Santuário, de escolas e paróquias. A primeira edição foi realizada em 21 de outubro de 1990, com cerca de 1.500 participantes.

O diretor de procissões destaca a importância do cuidado redobrado com as crianças. “Pedimos apenas muita atenção com as crianças, para não se perderem. Se possível leve sua criança com uma identificação e bastante hidratação”, pontua Antônio Sousa.