Círio 2024: Ciclorromaria e Romaria da Juventude têm esporte e animação neste sábado, em Belém

Centenas de ciclistas e devotos se reúnem na tradicional Ciclorromaria, unindo fé e esporte na oitava romaria do calendário oficial do Círio, realizada na manhã deste sábado (19). A procissão inicia às 8h, saindo da Praça Santuário e, ao longo do trajeto de 14 km nos arredores do bairro de Nazaré, muitas são as demonstrações de devoção e diversos devotos aproveitam a oportunidade para pagar promessas feitas à Rainha da Amazônia.

Segundo a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), a estimativa de público na procissão é de 16 mil pessoas, entre ciclistas e devotos, que acompanham a passagem da romaria. O sentimento de gratidão é pulsante na vida da professora Gilceli Lopes, que irá participar da procissão neste fim de semana. “O ciclismo começou justamente com uma relação de fé junto com a questão do Círio. Eu fiz uma promessa. E já faz seis anos que, com um grupo de Terra Alta, venho pedalando, na semana que antecede o Círio”, diz.

“Eu sou de Belém, mas trabalhei muitos anos em Terra Alta, onde comecei a pedalar, por conta da promessa. A promessa foi feita pela saúde da minha mãe. Ela foi diagnosticada com câncer em 2019. E, nesse momento, eu me apeguei ainda mais à Nossa Senhora. Graças a Deus, ela foi curada. E, desde então, renovo a minha promessa. Há seis anos faço esse trajeto. E no sábado [na Ciclorromaria], renova-se ainda mais nossa fé. Para este ano, é só agradecer”, relata.

Para a professora Rita de Cássia Malato, a romaria é um momento de unir duas paixões: o ciclismo e a fé na Virgem de Nazaré. “Neste ano, será a segunda vez que irei participar. Estou muito ansiosa. Desta vez, tenho mais a agradecer do que a pedir. Mas também vou fazendo minhas preces durante o percurso”, afirma.

“A mãezinha nos leva ao seu filho. Ela é aquela disciplina que procuramos nos assemelhar a ela. Ela é nossa intercessora. Pedimos a ela e o filho atende. Neste ano, quero agradecer pela aprovação do meu filho, que passou no concurso dos Bombeiros. E o pedido especial é pela saúde da minha mãe, que tem 93 anos e, devido à idade, já tem muitas comorbidades. Vou pedir que Nossa Senhora a conserve com saúde. Nossa Senhora nos ajuda no caminho rumo ao Pai”, conta.

Já o coordenador da União dos Coordenadores de Bike do Pará, Arnaldo Vilar, destaca a importância desse momento de fé, que também participa há anos: “Esse é o quarto ano que participamos enquanto organizadores do grupo. Esse é um momento de muita alegria. Pretendemos atingir um grupo expressivo de ciclistas. É um momento de muita emoção, porque a Imagem Peregrina acompanha e dá as bênçãos aos ciclistas, principalmente de trânsito, pois precisamos de mais respeito”.

Romaria da Juventude

Este sábado também é marcado pela Romaria da Juventude. Com o lema “Em oração com a Virgem de Nazaré, a juventude avança com fé”, cerca de 60 mil jovens são esperados para procissão, que sairá às 16h do Santuário de Aparecida, na Pedreira, e seguirá rumo à praça Santuário. A missa que a antecede começa por volta de 15 horas e será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. A Romaria é uma das duas procissões oficiais que todos os anos têm um percurso diferente.

A procissão percorrerá a avenida Pedro Miranda, travessa Lomas Valentina, avenida Duque de Caxias, travessa Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, rua João Balbi, avenida Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré, até chegar à Praça Santuário, com percurso que de aproximadamente duas horas, encerrando por volta de 18h, com missa presidida por Dom Vilson Basso, bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Pastoral para a Juventude da CNBB. A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme.

A Romaria da Juventude é um momento para os jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré. E, com isso, a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém procuram contribuir para conscientizar o respeito do tema da juventude, a importância dela para a Igreja e os processos de evangelização que precisam ser percorridos e que são tão importantes na preparação para o Círio. Ela iniciou em 2001, com a procissão saindo da Comunidade São Braz.