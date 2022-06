Prefeitura de Belém divulga programação especial do 'Arraial da Nossa Gente'

A Prefeitura de Belém divulgou a programação especial do “Arraial da Nossa Gente”, que será realizado na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto, em Belém. O arraial será realizado de 15 a 30 de junho. A expectativa é que 40 grupos de quadrilhas e toadas, parafolclóricos, pássaros juninos, cordões de bicho, carimbó e demais grupos do segmento se apresentem durante a programação, realizada através da Fundação Cultural do Município (Fumbel). Além dos ícones juninos, o público vai contar com shows de artistas tradicionais da época.

De acordo com o presidente da Fumbel, Michel Pinho, os artistas convidados vão dar um toque ainda mais especial para a a festividade. "As atrações musicais que ocorrerão durante o Arraial da Nossa Gente mostram não apenas a grande diversidade cultural e musical de Belém, como nomes consagrados de artistas como Pinduca e Arraial do Pavulagem”, afirmou.

Retorno da festa junina

"O público da capital pode esperar um retorno muito especial da nossa festa junina, com carimbo, quadrilhas. Depois de um período tão difícil como foi a pandemia, vamos nos reencontrar com a cultura popular de Belém. Valorizar essa cultura é valorizar nossa história, é valorizar décadas de tradições sejam elas ribeirinhas, africadas, portuguesas. Nossas danças nos trazem essas memórias”, destacou o presidente da Fumbel.

Após dois anos sem festas juninas, as quadrilhas participantes também retratam ansiedade e felicidade com esse retorno. A presidente da quadrilha Romance Matuto, Silva Branche, fala do entusiasmo de fazer parte do calendário oficial da programação junina na cidade. “Hoje, nossa quadrilha está com onze anos de existência, então só temos a nos orgulhar. Pois a ideia é irmos nos reinventando, nos transformando cada vez mais e expressando nosso valor das manifestações populares da 'quadra' junina paraense, propiciando visibilidade e conhecimento coletivo da cultura popular através da dança da quadrilha junina, dentro do Estado do Pará, da Amazônia e do Brasil. Em 2020, o prazer de estar em quadra nos foi tirado de uma forma brusca", disse.

"Como amamos o São João, isso faz parte da nossa vida. Então desejamos que essa volta seja de felicidade e muita emoção”, relatou Pinho.

A miss junina Luciene Lopes, da quadrilha Encanto Azul, é outra presença confirmada no “Arraial da Nossa Gente”. “Estou muito feliz de representar minha quadrilha nessa festa, eu espero que o público goste do que estamos preparando, afinal foram dois anos sem essa festa. Então tudo está sendo pensado com muito carinho, carisma e claro, muita dança”, destacou a miss caipira e professora de dança.

Quem também não esconde a felicidade em retornar à arte da quadra junina é o estilista Marco Alcântara, responsável por algumas quadrilhas que estão confirmadas no arraial. “O público pode esperar muita novidade, através do meu trabalho, eu tento contar um pouco da história do tema que a quadrilha escolhe retratar. Se vestir também é arte e muito importante para a cultura da quadrilha “, afirmou.

Vale destacar que, com o avanço da vacinação e as medidas de segurança e de saúde oferecidas pela Prefeitura de Belém, é esperado que os concursos e apresentações contemplem a todos e que os eventos possam ser desfrutados com a maior segurança possível.

Confira os artistas confirmados que se apresentarão durante o Arraial da Nossa Gente 2022: