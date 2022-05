Tá confirmado: Fumbel informa que terá Arraial com presença de público em Belém

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) confirmou a realização do Arraial da Nossa Gente, entre os dias 15 a 30 de junho, na Praça Waldemar Henrique, em Belém, com presença de público. A expectativa é que 40 grupos de quadrilhas e toadas, parafolclóricos, pássaros juninos, cordões de bicho e carimbó e demais grupos do segmento se apresentem.

No momento, a Fumbel trabalha no planejamento do evento, finalizando a elaboração dos editais, convocação de jurados, treinamentos e a logística do Arraial, que é feita juntamente com outras secretarias do município.

A Fundação ressalta que o grande avanço da vacinação e as medidas de segurança e de saúde para a população possbilitará que os editais e apresentações contemplem a todos e que o evento possa ser desfrutado com a maior segurança possível.