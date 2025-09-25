Paulo André Barata completaria 79 anos hoje (25) e ganha tributo com show de Renata Del Pinho

Nesta quinta-feira (25), o compositor Paulo André Barata celebraria 79 anos. Nascido em 25 de setembro de 1946 e falecido exatamente na mesma data, em 2023, ele deixou um legado que segue pulsando na música paraense. Dois anos após sua partida, sua obra recebeu, em junho deste ano, o reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará, reafirmando a presença de suas canções e da poesia que marcou gerações.

As canções de Paulo André e Ruy Barata voltaram aos palcos em uma versão ampliada com o espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy” (Guilherme Ledo)

Para homenagear a data, a cantora Renata Del Pinho realizará um show tributo ao compositor na Cervejaria Cabôca, a partir das 21h. O repertório do evento foi definido por Renata e por Ana Luiza Barata, filha de Paulo André e neta do poeta Ruy Barata, e inclui canções de ambos os artistas, como “Foi Assim”, “Pauapixuna”, “Porto Caribe” e “Esse Rio é Minha Rua”.

Renata Del Pinho contou que recebeu o convite de Ana Luiza para a apresentação, que marca o aniversário de nascimento do compositor. Segundo a cantora, a proposta surgiu após recordarem uma apresentação feita durante a pandemia, em 2020, em uma live celebrando o aniversário de Paulo André.

Cantora Renata Del Pinho (Divulgação)

“Eu vinha de um show e encontrei com a Ana em um bar. Sentei na mesa e começamos a lembrar da live que fizemos no aniversário do Paulo André. Então, ela perguntou se eu gostaria de fazer esse show novamente, só que presencialmente”, relembrou Renata.

A cantora afirmou estar ansiosa para se apresentar e ver a família de Paulo André na plateia. “Minha expectativa é a melhor possível. Estou ansiosa para, novamente, me entregar à sua música. Sei que será um momento muito especial”, declarou.

Renata também relatou que sua relação com a obra dos Barata é antiga. “Eu ouço a obra dos Barata desde que me entendo por gente. Ruy e Paulo André fazem parte da minha vida musical. Nós tínhamos um show, eu e Andréa Pinheiro, Davi Amorim e Kim Freitas nos violões, com produção do Tito Barata. Fizemos uma temporada com este show pela cidade”, comentou.

A cantora explicou que a motivação para o tributo é, além de comemorar o aniversário do compositor, manter viva a obra de Paulo André. Ela detalhou que o show contará com direção musical de Davi Amorim, Ney Rocha no contrabaixo e Bererê na bateria, e participações de Olivar Barreto, Renan de Pinho e Beto Meireles.

Renata também revelou que as irmãs de Paulo André já solicitaram diversas vezes que ela grave um álbum interpretando a obra do compositor. “Eu me sinto imensamente honrada com isso. E pretendo fazer isso um dia. Por mim, por elas, pelo Ruy e pelo Paulo”, afirmou.

Legado em movimento

O jornalista e produtor cultural Tito Barata, irmão de Paulo André, falou sobre o legado musical do compositor paraense, destacando que a obra do irmão está sempre em movimento. Segundo Tito, a influência das canções da dupla Paulo André e Ruy Barata se manifesta à medida que novas gerações se apropriam e reinterpretam essas músicas.

“Onde vai dar? Não sei. Mas isso acontece enquanto as novas gerações se influenciam pelas canções da dupla”, disse Tito, ressaltando que o trabalho do irmão permanece atual e relevante.

Tito Barata (Arquivo de família)

Ele afirmou ainda que Paulo André já ocupa, ou estará em breve, o panteão dos grandes compositores brasileiros. “Isto sem favor nenhum. Ele soube unir o popular e a sofisticação em suas melodias. Se hoje se fala de cultura musical amazônica, a obra dele é responsável na maioria por esse legado que segue adiante”, acrescentou.

Tito lembrou que, ainda nos anos 1970, Paulo André e Ruy Barata já abordavam questões ambientais e denunciavam a devastação da Amazônia. “Você imagina o que significa, naquela época, o público brasileiro cantar: ‘Uma leira, uma esteira/ uma beira de rio/ um cavalo no pasto/ uma égua no cio’. A letra é da canção ‘Pauapixuna’. Paulo ajudou a mostrar a Amazônia para o Brasil”, afirmou.

Paulo André Barata nasceu em Belém e começou a compor desde a adolescência. (Walda Marques/ Divulgação)

O jornalista também falou sobre a preservação da obra da família, afirmando que o legado é mantido com cuidado, dedicação e responsabilidade. Ele adiantou que ainda este ano será lançado um disco inédito de Paulo André, gravado em 1987, além de outro projeto com João de Jesus Paes Loureiro, que está no “prelo” de gravação com as obras da dupla.

Carreira

Filho do poeta Ruy Guilherme Paranatinga Barata, que faleceu nos anos 90, Paulo André Barata nasceu em Belém e começou a compor desde a adolescência. Com o tempo, aprimorou seu talento no Conservatório Carlos Gomes. Ao longo da carreira, ele deixou um repertório que atravessa gerações.

Composições de Paulo André e Ruy Barata foram imortalizadas na voz da cantora Fafá de Belém, como “Indauê Tupã” e “Este Rio é Minha Rua” (Foto: Arquivo pessoal da família)

Suas composições ganharam projeção com a voz de Fafá de Belém, com quem firmou parceria em grandes sucessos. Paulo André também escreveu ao lado do pai, com quem construiu um legado que segue presente no imaginário cultural da Amazônia.

Quando sua obra foi reconhecida no início do ano como patrimônio, Fafá se emocionou ao falar da importância do feito. “Nada é mais ou menos. Tudo tem uma profundidade e uma leveza e, ao mesmo tempo, é popular. Ouvir uma música de Paulo André sobre um poema de Ruy Barata é descobrir a Amazônia. É saber quem nós somos”, afirmou.