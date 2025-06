Obra de Paulo André Barata foi reconhecida patrimônio artístico e cultural do Estado

A obra musical do cantor e compositor paraense Paulo André Barata, que faleceu em 2023 aos 77 anos, foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará. A decisão, aprovada durante a Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), realizada na última terça-feira (24/06), com base no Projeto de Lei nº 558/2023, foi apresentado pelo deputado Iran Lima (MDB), e agora segue para sanção do governador Helder Barbalho.

Segundo o parlamentar, o trabalho de Paulo André teve papel importante na consolidação da identidade amazônica, especialmente ao levar para o cenário nacional elementos da cultura e da realidade da região.

“A música de Paulo André foi fundamental para a difusão nacional da cultura e da ideologia do homem amazônico, especialmente no Pará. Em suas composições, como a canção Paratininga (1980), ele trouxe à tona temas importantes, sobretudo a preservação da Amazônia”, afirmou Iran Lima durante a sessão.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o produtor musical e jornalista Tito Barata, irmão do compositor, celebrou a iniciativa e destacou o papel popular e duradoura da produção musical da família.

“É com muita alegria que a nossa família recebe essa iniciativa com o Projeto de Lei aprovado por unanimidade”, afirmou Tito.

Segundo ele, as canções de Paulo André e do pai, Ruy Barata, sempre foram parte do cotidiano paraense. “Essas músicas sempre estiveram na boca do povo, que afinal é o principal destinatário desse legado cultural”, disse o jornalista.

As canções de Paulo André e Ruy Barata ficaram eternizadas na memória dos paraenses (Divulgação)

Titio também relembrou a importância histórica do pai e do irmão. Para ele, Paulo André e Ruy foram precursores da música popular produzida na Amazônia, unindo simplicidade e poesia nas letras de suas composições.

“Falaram de ecologia, de gente e das belezas naturais da região quando ninguém ainda falava de cultura amazônica”, comentou.

O jornalista ainda lembrou mencionou, que nesta quarta-feira (25), Ruy Barata completaria 105 anos. “Ao lado da Fafá de Belém, desbravaram o caminho para as novas gerações de artistas”, acrescentou.

Composições de Paulo André e Ruy Barata foram imortalizadas na voz da cantora Fafá de Belém, como “Indauê Tupã” e “Este Rio é Minha Rua” (Foto: Arquivo pessoal da família)

Tito afirmou que preservar e ampliar o acesso à obra do irmão é uma missão contínua, sendo, inclusive, fundamental para ele. O jornalista adiantou que há um projeto em desenvolvimento para recuperar os trabalhos anteriores e lançar composições inéditas, como um balé amazônico composto por Paulo André.

“Ele cultivou 60 anos de carreira ininterrupta como compositor. Divulgar esse material é importantíssimo para todas as gerações de amazônidas e brasileiros”, acrescentou.

Carreira

Ao longo da carreira, Paulo André deixou um repertório que atravessa gerações. Suas composições ganharam projeção com a voz de Fafá de Belém, com quem firmou parceria em sucessos como “Pauapixuna”, "Foi Assim" e "Este Rio é Minha Rua". Ele também escreveu ao lado do pai, o poeta Ruy Guilherme Paranatinga Barata, com quem construiu um legado que segue presente no imaginário cultural da Amazônia.