"Paulo Para Sempre Ruy": Theatro da Paz recebe tributo ao legado de pai e filho na música paraense

Paulo André Barata e Ruy Barata, pai e filho na música, construíram, com suas melodias e versos, um legado imortal na cultura paraense. Em junho de 2024, o show "Paulo Para Sempre Ruy", dirigido por Tito Barata, filho de Ruy Barata e irmão de Paulo André Barata, promete emocionar o público com uma seleção de músicas que celebram as grandes canções da moderna música popular brasileira de raízes paraenses, que encantam gerações.

Segundo Tito, o espetáculo nasceu de um desejo de celebrar o centenário de nascimento de Ruy Barata. "Muitas das ações que gostaríamos de realizar para comemorar o centenário de nascimento de Ruy Barata, em 2020, foram suspensas em razão da pandemia. Em 2022, concretizamos o projeto em duas noites de um show memorável que trouxe os clássicos de Ruy Barata compostos em parceria com Paulo André”, explicou o filho de Ruy Barata.

O espetáculo original ocorreu no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, e contou com a participação de renomados intérpretes e músicos locais. “Foi uma superprodução, sucesso de público e de crítica”, diz Tito. Na ocasião, Paulo André, assistia o espetáculo na primeira fileira e também foi homenageado. Em setembro de 2023, Paulo André faleceu.

Agora, "Paulo Para Sempre Ruy" retorna aos palcos para honrar a eterna parceria entre esses dois compositores geniais. A seleção do repertório foi meticulosa, como destacado por Tito Barata: "Foi um trabalho exaustivo, mas prazeroso. Nos debruçamos em um universo de mais de 120 canções para escolher o repertório que terá 18 músicas."

Além dos sucessos, o show vai contar com artistas locais que darão voz aos sucessos da dupla. Nomes como Pinduca, Andréa Pinheiro, Jane Duboc e Vital Lima farão parte do tributo. Tito diz que o público pode esperar surpresas emocionantes ao longo do espetáculo, prometendo uma experiência inesquecível. “Vamos ter muitas surpresas que não podemos revelar agora, mas prometemos que haverá muita emoção. Serão 22 músicos no palco, que acompanharão intérpretes da maior importância para a música do Pará”, contou o diretor do espetáculo.

Ao ser questionado sobre a importância desse tributo para a cultura paraense, Tito Barata enfatiza o papel crucial do espetáculo na preservação e difusão do legado artístico e cultural da região. "O show contribui para preservar e divulgar a arte e a cultura do Pará, não só com a contribuição da dupla Paulo André e Ruy Barata, mas a de outros grandes autores e compositores da mesma geração que já partiram." Para ele, essa celebração não apenas honra os legados individuais de Paulo André e Ruy Barata, mas também destaca a riqueza da cena musical paraense.

Com a direção musical de Jacinto Kahwage, Luiz Pardal e Ziza Padilha, e a direção geral de Tito Barata, "Paulo Para Sempre Ruy" acontecerá nos próximos dias 27, 28 e 29 de junho de 2024, no Theatro da Paz, às 20h. Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ticket Fácil.

A realização desse evento conta com o apoio da Universidade Federal do Pará (UFPA), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), além do apoio do Governo do Pará, Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Fundação Cultural do Pará (FCP).