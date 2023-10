Alba Mariah e Andréa Pinheiro recomendam músicas de Paulo André Barata

O poeta e compositor paraense Paulo André Barata, falecido no dia 25 de setembro, data que completaria 77 anos, deixou um legado reconhecido pelos artistas que regravaram inúmeras de suas canções e conhecidas pelo Brasil. As cantoras Andréa Pinheiro e Alba Mariah têm as suas canções favoritas do artista e contaram para o Eu Recomendo, do O Liberal, suas histórias com essas músicas.

A cantora Andréa Pinheiro, era amiga e admiradora da obra de Paulo André Barata diz que é difícil escolher, dentro de tantas, algumas para recomendar. Mas que certamente algumas não poderiam ficar de fora e, entre elas está "Amazonas, meu rio" e conta a razão. "Além de ser uma obra-prima, tem uma história muito singular pra mim. Estava na casa do Paulo André pra escolhermos quais músicas eu interpretaria no álbum que seria lançado pelo selo da Secult. Paulo me mostrou essa música, que estava com a letra inacabada por não ter tido tempo, o Ruy, de terminá-la. Eu disse ao Paulo que queria gravá-la", começou.

"Na mesma hora, o Paulo liga para o Antônio Carlos Maranhão e diz: 'vem aqui terminar uma letra que o papai não deixou porque a Dedéia quer cantar essa no meu disco'. O Maranhão atendeu imediatamente ao chamado. Chegou na casa do Paulo e fez a segunda parte da letra, ali, na nossa frente", completou.

Andréa recomendou mais duas músicas: "Paratinga" e "Carta Noturna". A primeira ela relembra que é do LP "Nativo" e que sempre a tocou sentimentalmente. "Emociono-me muito com ela. ela fala das nossas coisas, do amor pela nossa terra com um texto extremamente politizado e realista, assim como o era o Ruy... falava com propriedade sobre as coisas do amor e de sua terra em uma linguagem universal", expressou.

Já "Carta Noturna" é para ela "uma pérola do cancioneiro brasileiro", e elogia a melodia e letra, que diz que é preciso ser ouvida. "A primeira vez que ouvi essa música na interpretação magistral da Fafá de Belém, foi como uma flecha certeira cravado em meu peito! Ouvi repetidamente (aliás, como faço sempre que uma composição me pega de jeito) não lembro quantas vezes! Ando também ouvindo muito a música “Ítaca”, outra interpretação ímpar da Fafá", contou.

A cantora Alba Mariah também compartilha o amor, amizade e músicas de Paulo André Barata. Recentemente ela gravou "Cantiga de Correnteza", mas a primeira música que a marcou, ainda na adolescência, foi "Paupixuna" e "Boitatá", também regravada pela artista. "Posso destacar as duas últimas que fui chamada para gravá-las, em especial 'Boitatá' parceria com o compositor Paulo César Pinheiro e no último disco dele pela Biscoito Fino a música de Paulo André e Rui Barata que é 'Cantiga da correnteza'. Quanto a primeira canção que me marcou do Paulo foi 'Paupixina' e 'esse é a minha rua'", disse.

A cantora ressalta que as músicas Pacara, Nasci para Bailar, Mesa de Bar e Carta Noturna, entre outras, são as mais conhecidas, no entano, se sente honrada e orgulhosa de poder ter regravado a música "Cantiga da Correnteza", pouco conhecida e um presente de Paulo para ela. "Uma canção também muito forte de trabalho e eu fico muito grata que o Paulo tenha me dado algo assim que ninguém cantou Muito e que seja cantado por mim. Isso é muito importante, dentro da minha ideia de um trabalho como intérprete, ser agraciada com uma canção como essa", finalizou.