Álbum de canções de Paulo André Barata e Ruy Barata tem lançamento físico nesta quinta-feira, 23

O Teatro Estação Gasômetro - no bairro de São Brás, em Belém - recebe o lançamento de um álbum destinado a dois dos maiores compositores da música popular paraense. Na próxima terça-feira, 23, será lançado em mídia física o trabalho “Música de Paulo André e Ruy Barata” , que celebra as canções feitas pela dupla de pai e filho, que escreveram obras como “Foi Assim” e “Pauapixuna”, imortalizados na voz de Fafá de Belém. Os ingressos estão sendo distribuidos gratuitamente na bilheteria do Teatro Gasômetro, na Avenida Magalhães Barata, desde o dia 21.

O álbum duplo contempla 24 faixas presentes no álbum de mesmo nome, que convocou 28 artistas, incluindo Zeca Pagodinho, Padre Fábio de Melo e Maria Rita. O álbum foi lançado nas plataformas de streaming no dia 21 de setembro, quatro dias antes da partida de Paulo André, em 25/09, o mesmo dia em que nasceu.

O projeto é uma realização da Universidade Federal do Pará, PROEX, EMUFPA, FADESP, além da gravadora Biscoito Fino.

Produzido por José Milton, o álbum "A música de Paulo André e Ruy Barata" alinha composições da dupla (algumas de Ruy com outros parceiros) com direção geral de Tito Barata, criador do projeto (irmão de Paulo e filho de Ruy). Este ficou empolgado com o projeto, que mostra a grandeza das composições dos dois, e explicou a participação de Paulo no processo criativo do álbum: “(Paulo André) participou bastante como nosso consultor, meu e do José Milton, um produtor de alto bom gosto e sofisticação. Ele já produziu todos os grandes artistas da MPB, incluindo 14 álbuns da Nana Caymmi”.

As produções eternizam o legado de dois dos maiores compositores da Região Norte do Brasil, que já teve suas obras como protagonista de novelas e séries de sucesso da TV Globo. De acordo com Tito, todos os artistas gravaram as obras sem qualquer ônus para o projeto: A obra de Paulo André e Ruy Barata é muito respeitada no Brasil. Os intérpretes ficaram muito felizes ao serem convidados para gravar”, comentou.

A seleção das faixas é uma síntese das criações da dupla, em 24 canções que misturam temáticas urbanas e rurais, cujo rol traz merengues, boleros, sambas, lundus e canções de amor e paixão. A inédita é “Litania”, uma prece de Paulo André e Ruy Barata na voz do Padre Fábio de Melo. Mas, para Tito, o álbum inteiro pode se considerar inédito, pois “as músicas estão com novos arranjos e novas vozes”.

Após o evento, o álbum pode ser adquirido na loja Ná Figueiredo ou no portal da gravadora Biscoito Fino, além de estar disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Youtube, desde setembro.

Agende-se

Coquetel de lançamento do álbum “A Obra de Paulo André e Ruy Barata

Local: Teatro Estação Gasômetro - Parque da Residência

Data: Dia 23 de novembro, às 19 horas

Ingressos: Distribuição gratuita na bilheteria do Teatro