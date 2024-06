Primeira noite do espetáculo ‘Paulo Para Sempre Ruy’ emociona público no Theatro da Paz

Uma noite de fortes emoções e regado à música. Foi assim esta quinta-feira (27), quando o Theatro da Paz, em Belém, recebeu o espetáculo "Paulo Para Sempre Ruy", uma homenagem aos compositores paraenses, pai e filho, Ruy Barata e Paulo André. O espetáculo, que tem apoio do Grupo Liberal, apresentou uma retrospectiva do trabalho da dupla, com participações de artistas de várias gerações acompanhados por uma grande orquestra composta por naipes de cordas, sopros e percussão. O evento, que se estenderá até o dia 29 de junho, conta com ingressos disponíveis online e nas bilheterias do teatro.

Grandes nomes da música paraense, como Jane Duboc, Andréa Pinheiro, Vital Lima, Marco Monteiro, Eloy Iglesias, Trio Warilou, Olivar Barreto, Pedrinho Callado, Juliana Sinimbú e Pinduca, se revezam no palco para interpretar as canções de Paulo André e Ruy Barata. A direção musical é assinada por Jacinto Kahwage, Luiz Pardal e Ziza Padilha, sob a direção-geral do jornalista e produtor musical Tito Barata, filho de Ruy e irmão de Paulo André.

O cantor Olivar Barreto abriu as apresentações cantando "Canto da Ressurreição". Ele expressou a responsabilidade e emoção de interpretar as músicas da dupla. "Cantar Ruy e Paulo é sempre uma grande responsabilidade. A apresentação foi bem legal, a música é linda, ensaiamos bastante e a orquestra é competentíssima", afirmou, acrescentando estar feliz pela reação positiva do público, destacando a receptividade calorosa das canções.

Jane Duboc, cantora paraense que vive no Rio de Janeiro há mais de uma década, destacou a emoção de se apresentar novamente em Belém. "Fiquei muito emocionada, o público cantando junto, são muitos anos de convivência com o público paraense e a música de Paulo André e Ruy Barata me toca profundamente", contou.

O Trio Warilou, formado por Joba, Nicinha e Suelene, também participou do evento. Joba destacou a importância de cantar as músicas de Paulo André e Ruy Barata. "Passear pelo universo de Paulo André e Ruy Barata é sempre ótimo, especialmente pela amizade que construímos ao longo dos anos", disse. O trio interpretou a canção "Baiucas", retratando a vida boêmia da cidade.

Andréa Pinheiro compartilhou sua emoção após a apresentação. "Eu fiquei muito emocionada, o público está extremamente caloroso, aplaudindo. A música que eu canto é difícil, mas a energia do público me envolveu completamente", comentou.

Ela ressaltou a importância da obra de Paulo André e Ruy Barata para a região amazônica, destacando a universalidade das mensagens nas letras das canções. “Eu considero o Paulo e o Rui, a dupla, assim, que têm um trabalho valoroso para a nossa região, porque eles fazem uma música que é da região, que fala das coisas da região, mas que é uma linguagem universal”, destacou Andréa.

Andréa também lembrou a recente perda de Paulo André, que faleceu em 25 de setembro de 2023, aos 77 anos. "Foi um baque muito grande, porque éramos muito próximos, nossas famílias eram muito amigas. Mesmo Paulo não estando mais fisicamente, sua obra está aí, e vamos lembrar sempre dele", disse visivelmente emocionada.

O tributo também sucessos consagrados, como “Pauapixuna”, “Foi Assim”, “Indauê Tupã” e “Este Rio é Minha Rua”, mas também surpreendeu o público outras canções consideradas como ‘joias raras’, como “Cuba Libre”, parceria de Paulo André e Ruy com Alfredo Oliveira.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Paulo Para Sempre Ruy’

Dias: 27, 28 e 29 de junh0;

Local: no Theatro da Paz, no bairro da Campina, em Belém;

Horário: sempre às 20h;

Ingressos estão à venda no site ticketfacil.com.br e na bilheteria do Theatro da Paz.