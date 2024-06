Espetáculo musical sobre obra de Ruy Barata e Paulo André estreia hoje (27) em Belém

As canções de Paulo André e Ruy Barata voltaram aos palcos em uma versão ampliada com o espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy”. Com estreia marcada para esta quinta-feira (27/6), no Theatro da Paz, em Belém, o show musical homenageia às memórias dos compositores paraenses, filho e pai, após o falecimento de Paulo André, com apresentações programadas para sexta-feira (28/6) e sábado (29/6), sempre às 20h. Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis online e nas bilheterias. O evento, que contará com participações especiais de renomados artistas regionais de várias gerações, totalizando 22 intérpretes, será acompanhado por uma grande orquestra.

Elói Iglesias, Mahrco Monteiro, Lucinha Bastos, Arthur Espíndola, o Trio Warilou (Joba, Nicinha e Suelene e, Juliana Sinimbú são alguns nomes confirmados que vão subir ao palco do Theatro da Paz para interpretar as canções e fazer uma retrospectiva do trabalho da dupla. Além desses, os músicos Tynnoko Costa e Bob Freitas, a escola de samba Acadêmicos da Pedreira e o Coro Carlos Gomes, regido pela maestrina Maria Antonia Jiménez, também participarão.

Considerada uma das maiores intérpretes das canções da dupla, a cantora Fafá de Belém também iria se apresentar, mas sofreu uma torção no tornozelo, passou a noite hospitalizada e necessitou repouso, impossibilitada de qualquer viagem, precisando cancelar seus compromissos.

A direção musical do espetáculo é assinada por Ziza Padilha, Luiz Pardal e Jacinto Kahwage. Em conversa com Grupo Liberal, Ziza, arranjador e violonista, destacou a importância da obra de Ruy e Paulo André para sua trajetória musical.

“Desde o início dos anos 90, trabalhando e estudando música, tive Paulo André e Ruy como referência, um casamento perfeito de música e poesia. Infelizmente não conheci Ruy, mas tive muito contato com Paulo, que sempre citava meu nome carinhosamente em entrevistas”, contou Ziza.

Ziza Padilha (Marivaldo Pascoal)

O projeto, que iniciou na comemoração do centenário de Ruy Barata, envolveu uma preparação minuciosa, como observou Padilha. Ziza revelou que está envolvido desde o começo, transcrevendo partituras para os songbooks que serão lançados em breve e arranjando e orquestrando os espetáculos. “O tratamento dado a cada canção foi minuciosamente pensado para prestar a devida homenagem a estes grandes ícones da nossa música”, afirmou.

O repertório incluirá sucessos como “Pauapixuna”, “Foi Assim”, “Indauê Tupã” e “Este Rio é Minha Rua”, além de canções menos conhecidas, como “Cuba Libre”, parceria de Paulo André e Ruy com Alfredo Oliveira, que destaca a versatilidade dos artistas.

Durante o espetáculo, o público será levado ao contexto de criação de cada canção, com narrativas breves e um telão cenográfico complementando a experiência, proporcionando uma compreensão profunda do repertório de pai e filho.

“O show é belo, conta com inúmeras participações, artistas incríveis, músicos excepcionais, o cancioneiro é a estrela na noite. O público com certeza vai cantar, sorrir, se emocionar com o melhor da dupla Paulo André e Ruy Barata”, declarou Padilha.

Tito Barata, irmão de Paulo e filho de Ruy, também desempenha um papel crucial na produção, começando pelo roteiro. “Isso já nos norteia do início ao fim. Costurando com o roteiro, aprofundamos texturas, bolinando canção a canção, ouvindo atentos aos originais e novas gravações até chegarmos em um resultado de excelência”, explicou Ziza.

Padilha afirmou que a inclusão de uma grande orquestra é um dos destaques do espetáculo. Segundo ele, o grupo é composto por uma formação diversificada, com cordas, metais, madeiras, percussões, vocais, pianos e guitarras. “Usamos uma formação que Paulo André gostava muito de utilizar, podendo usar de forma leve nas músicas mais contemplativas e de forma potente nas mais dançantes”, comentou.

PREPARAÇÃO

Os ensaios para o espetáculo começaram há três semanas, mas a concepção do show já estava sendo desenvolvido há um tempo com Tito Barata, compartilhou o músico, produtor, arranjador e um dos diretores musicais do espetáculo, Luiz Pardal. "Levamos em consideração os intérpretes e a personalidade de cada cantor", explicou Pardal sobre a seleção das canções que estão no espetáculo.

Sobre sua relação com os homenageados, Luiz afirmou que a obra de Ruy e Paulo André fazem parte do aniversário imaginário de todo paraense.

Luiz Pardal (Arquivo pessoal)

“Falar dessa obra é falar de uma identidade Amazônica, portanto sua importância é fundamental na cultura nortista de nosso país”, disse, reconhecendo que teve a honra de conhecer e trabalhar com pai e filho, produzindo e arranjando suas músicas para álbuns, inclusive para Fafá de Belém, uma grande intérprete das canções da dupla.

O Mestre em Artes e também um dos diretores musicais, Jacinto Kahwage, destacou a importância de contar com uma equipe de músicos competentes e intérpretes experientes. “Procuramos nos cercar de uma grande equipe de músicos competentes e intérpretes que também participaram de gravações e outros trabalhos, e novos intérpretes que farão parte desse grandioso espetáculo”, explicou.

Jacinto Kahwage (Arquivo pessoal)

Para Kahwage, estar envolvido neste projeto é muito especial devido à sua relação próxima com Paulo André e relembrou a influência que o artista teve em sua carreira musical. “Quando iniciei na música profissionalmente, em meados da década de 80, ele era diretor do Museu da Imagem e do Som. Eu comecei a frequentar o local, pois lá tinha um piano acústico e Paulo André passava harmonia para mim e outros amigos, músicos frequentadores daquele ambiente que respirava música”, relembrou.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Paulo Para Sempre Ruy’

Dias: 27, 28 e 29 de junh0;

Local: no Theatro da Paz, no bairro da Campina, em Belém;

Horário: sempre às 20h;

Ingressos estão à venda no site ticketfacil.com.br e na bilheteria do Theatro da Paz.